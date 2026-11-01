Nadie se ganó el Gordito del Zodiaco: Billete fue devuelto en Arraiján

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el premio mayor del sorteo extraordinario del Gordito del Zodiaco Millonario, realizado el pasado 30 de octubre de 2026, quedó sin ganador luego de que el billete favorecido fuera devuelto antes del sorteo por el vendedor asignado en la agencia de Arraiján, en Panamá Oeste.
De acuerdo con la entidad, el billete ganador correspondía al número 5312, serie 9 y folio 10, asociado al signo zodiacal Libra, el cual participaba por un premio acumulado de un millón cuatro mil dólares ($1,004,000).
La LNB detalló que el billete fue devuelto en la Agencia de la Lotería Nacional de Beneficencia ubicada en Arraiján, por lo que no se encontraba en circulación al momento de efectuarse el sorteo. Como resultado, el millonario premio no pudo ser reclamado por ningún jugador.
A través de una infografía divulgada en sus canales oficiales, la entidad señaló que la publicación de esta información forma parte de las medidas de transparencia impulsadas por la actual administración, iniciada en julio de 2024, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre el destino de los premios y la trazabilidad de los billetes participantes en los distintos sorteos.
Recordó que la divulgación de los números y billetes devueltos busca fortalecer la confianza pública en los sorteos oficiales y garantizar que la población tenga acceso oportuno a información relacionada con los premios entregados o que quedan desiertos debido a devoluciones.
El Gordito del Zodiaco es uno de los sorteos especiales de mayor atractivo para los jugadores en Panamá debido a los elevados montos que ofrece y a la vinculación de los números con los signos zodiacales.
En esta ocasión, el premio millonario quedó vacante al no encontrarse el billete ganador entre los boletos vendidos al público.
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