Nadie se ganó el Gordito del Zodiaco: Billete fue devuelto en Arraiján

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el premio mayor del sorteo extraordinario del Gordito del Zodiaco Millonario, realizado el pasado 30 de octubre de 2026, quedó sin ganador luego de que el billete favorecido fuera devuelto antes del sorteo por el vendedor asignado en la agencia de Arraiján, en Panamá Oeste.

De acuerdo con la entidad, el billete ganador correspondía al número 5312, serie 9 y folio 10, asociado al signo zodiacal Libra, el cual participaba por un premio acumulado de un millón cuatro mil dólares ($1,004,000).

La LNB detalló que el billete fue devuelto en la Agencia de la Lotería Nacional de Beneficencia ubicada en Arraiján, por lo que no se encontraba en circulación al momento de efectuarse el sorteo. Como resultado, el millonario premio no pudo ser reclamado por ningún jugador.