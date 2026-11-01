Flávio Bolsonaro denuncia ‘persecución política’ tras perder las elecciones presidenciales

El senador y excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro habló sobre su salida de Brasil con destino a Estados Unidos, tras la derrota electoral de su candidatura en medio de procesos judiciales que, según afirma, forman parte de una persecución política en su contra y contra su familia. A través de un comunicado en redes sociales, Bolsonaro sostuvo que su decisión no representa un abandono del país, sino una acción motivada por la defensa de sus ideales. “No salgo de Brasil, salgo por Brasil”, afirmó al explicar que siempre soñó con impulsar cambios para mejorar la nación sudamericana.

El político también cuestionó duramente a los principales medios de comunicación brasileños. Reveló que fue contactado por varios medios de prensa, incluida la cadena Rede Globo, para conceder una entrevista exclusiva. Sin embargo, aseguró que la conversación no se concretó porque exigió que fuera transmitida íntegramente, sin ediciones ni restricciones temáticas. “La emisora prefirió no seguir adelante”, señaló. Además, acusó al programa Fantástico, uno de los espacios más vistos de la televisión brasileña, de preparar un reportaje sobre su figura sin ofrecerle derecho a réplica. En ese contexto, sostuvo que el grupo mediático “no tiene la menor condición moral” para juzgarlo o intentar dañar su reputación.

Bolsonaro argumentó que las acciones judiciales en su contra comenzaron prácticamente de inmediato tras conocerse los resultados electorales. Según su versión, apenas siete minutos después de que se anunciara oficialmente el desenlace de los comicios ya existía una decisión judicial con medidas cautelares fundamentadas en “mentiras”. Asimismo, relató que fue notificado formalmente del inicio de esas acciones doce horas después, mientras se encontraba en la vía pública tras abandonar la residencia del expresidente Jair Bolsonaro.

En su declaración, el senador hizo referencia a la situación judicial de su padre, quien, según indicó, enfrenta una condena superior a los 27 años de prisión. Bolsonaro aseguró que el exmandatario es víctima de una persecución y afirmó que no cometió delito alguno. También expresó que la situación ha provocado un profundo impacto familiar. “Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial”, manifestó. Desde Estados Unidos, Bolsonaro aseguró que ahora se encuentra en un país donde puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias judiciales. Denunció supuestos abusos cometidos durante investigaciones en su contra y criticó directamente a jueces y autoridades encargadas de los procesos.