Fallece Eduardo Castillo, leyenda del béisbol coclesano y campeón de 1987

El béisbol coclesano está de luto por la partida de una de sus grandes leyendas: Eduardo Castillo, campeón mayor con la Leña Roja en 1987, el único título que la provincia ha conquistado en esa categoría.

Conocido cariñosamente como Eduar, fue padre del jardinero Luis Castillo, quien actualmente lucha por un puesto en la selección de Panamá que disputará la Copa América de Béisbol, a celebrarse en el país a partir del 13 de noviembre.

“Siempre será recordado por aquel descomunal jonrón que conectó en la temporada de 1987, pelota que llegó a golpear el platillo de la publicidad de una botella de cerveza colocada en la torre del jardín izquierdo del estadio Juan Demóstenes Arosemena”, publicó la cuenta de los fanáticos de Coclé @lenarojacocle.

A lo largo de sus 13 temporadas en los Campeonatos Nacionales de la Categoría Mayor, Castillo dejó una ofensiva de .329, producto de 326 imparables en 989 turnos, además de 184 carreras anotadas, 52 dobles, 6 triples, 30 jonrones y 181 empujadas.