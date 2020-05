El Barcelona no devolverá el dinero abonado por partidos a puerta cerrada

El FC Barcelona ha tomado la deciscaión de no devolver el dinero de sus socios abonados para los partidos de la Liga que se jugarán a puerta cerrada por el aumento de casos positivos de coronavirus en el país. Esta decisión impopular ante los fanáticos, tambi´én ha sido tomada como una prueba de su crítico estado económico, según informó el diario catalán Ara.

El club azulgrana estudia tener algún gesto con sus abonados a raíz de la decisión. Sin embargo, no ha descartado el pedir a sus socios su renuncia a la parte de dinero que el Barça debería devolver por todos los partidos que los abonados no podrán disfrutar en el Camp Nou. El Barça tiene 85 mil abonados que pagan entre 150 y mil 250 euros por abono, generando 45 millones de euros al año, como señaló el diario As.

La información dada por la directiva de Bartomeu confirma el plan de pasos que tenía presente el Barcelona para hacer frente a la crisis económica que sufren actualmente. En el Barcelona destacaron al medio As, que "son conscientes de la situación y desde la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB) cada año se atienden casos de socios que no pueden pagar la cuota o el abono y se les dan facilidades siempre que aporten una razón objetiva".

Los directivos indicaron que esperarán a tener el calendario de la temporada fijo para decidir el detalle que se les entregará a los abonados a camio del dinero debido.