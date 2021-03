Zidane dice que el regreso de Cristiano al Madrid 'puede darse'

El máximo goleador de la historia del fútbol y del Madrid lo ganó todo con la camiseta blanc, y conquistó con Zidane tres Ligas de Campeones consecutivas. EFE

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró este lunes que el regreso del portugués Cristiano Ronaldo, actual delantero del Juventus, al conjunto madridista “puede darse”, en una entrevista previa a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta.

“Puede darse, sabemos la persona que es Cristiano, lo que hizo aquí en el Real Madrid; ahora es un jugador del Juventus, debemos respetar que es del Juventus”, afirmó Zidane, en entrevista para Italia por la televisión Sky Sport, dueña de los derechos de la Liga de Campeones en ese país.

“Yo hice lo que tenía que hacer con él, veremos lo que pasará en el futuro; tuve la suerte de entrenar a Cristiano porque es impresionante, ahora el Juventus disfruta de él”, agregó el técnico madridista.

El nombre de Cristiano ha vuelto a estar cerca al Real Madrid en los últimos días, después de la eliminación sufrida por el Juventus contra el Oporto en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El delantero luso, máximo goleador de la historia del fútbol y del Madrid, lo ganó todo con la camiseta blanca, y conquistó con Zidane tres Ligas de Campeones consecutivas, entre las cinco que luce en su palmarés.

Fabio Paratici, director de fútbol del Juventus, aseguró el domingo que “no hay dudas” sobre la continuidad del portugués en Turín, que tiene contrato en vigor hasta 2022.

'Mi futuro es mañana'

Por otra parte, Cristiano escribió este domingo en Instagram que su “futuro es mañana y queda mucho por ganar con el Juventus y Portugal”, en un largo mensaje publicado después de que el brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' le felicitara por batir su récord de goles (769).

“Cristiano, la vida es un único vuelo. Cada uno hace su propio viaje. ¡Y qué buen viaje estás haciendo! Te admiro mucho, me encanta verte jugar y no es un secreto. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales. Mi único remordimiento es no poderte abrazar hoy. Pero te dejo esta foto en tu honor (una foto en la que se ve a las dos leyendas estrecharse la mano), con mucho cariño, como símbolo de nuestra larga amistad”, escribió Pelé en Instagram, después del triplete de Cristiano al Cagliari en la serie A.

CR7 alcanzó este domingo los 770 goles en su carrera y, según algunas estadísticas, se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol en partidos oficiales. Sin embargo, según otras, ya lo había logrado hace algunas semanas cuando alcanzó los 763.

Poco después del mensaje de Pelé, Cristiano lo agradeció destacando que no quiso celebrar hasta este domingo ese logro por el profundo respeto que tiene hacia el brasileño. El luso reconoce a Pelé 769 goles en partidos oficiales.

“Gracias a todos los que formaron parte de este fantástico viaje conmigo. A mis compañeros, mis rivales, los aficionados de este buen deporte en todo el mundo y, sobre todo, a mi familia y amigos cercanos”, escribió.

Cristiano celebra junto a sus compañeros de equipo. EFE

“Ahora estoy ilusionado por los próximos partidos y retos. ¡Los próximos récords y trofeos! El futuro es mañana y queda mucho por ganar con Juventus y Portugal”, agregó el luso.

Benzema abre la puerta al regreso de Cristiano

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, abrió la puerta a la llegada de un goleador como Erling Haaland y aseguró que le gustaría volver a jugar con Cristiano Ronaldo, que “siempre va a meter goles” independientemente de la edad que tenga.

Dejó elogios Benzema al delantero de moda del fútbol europeo, el noruego Haaland, al que instó a seguir creciendo en su club y si le llega la llamada del Real Madrid no dudar en aceptar la propuesta.

“Llevo aquí muchos años y cada mes se habla de jugadores, de delanteros que pueden meter muchos goles. Haaland es buen jugador joven que mete muchos goles en su equipo, donde tiene que trabajar más y si un día el Real Madrid lo quiere y tiene la posibilidad de venir, que venga aquí con nosotros”, dijo abriendo las puertas a su llegada y compartir delantera.

Aunque Benzema también ve con buenos ojos un posible retorno del portugués Cristiano Ronaldo si no es feliz en el Juventus. “Con Cristiano he hecho muchas cosas en el Madrid, metimos muchos goles, muchas asistencias, pero se fue hace tres años ya”.

“No soy el presidente ni el entrenador y no sé si Cristiano está bien o no en la Juve, pero claro que me gustaría jugar con él otra vez porque conmigo se ha comportado bien y creo que es un jugador que siempre va a meter goles”, añadió.