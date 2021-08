Ancelotti: "Estoy convencido de que Hazard volverá a su mejor condición"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió este viernes que tiene plantilla para optar a la Liga de Campeones y afirmó que "no es imposible ganar la Champions" si recupera el mejor nivel del belga Eden Hazard y el galés Gareth Bale, de los que se mostró confiado en sacar su mejor versión.

"Hazard ha llegado bien, ha empezado a trabajar individualmente con buen trabajo físico y empezó bien con el grupo. Tiene una buena condición, está listo para jugar. Es un jugador muy importante para nosotros. Estoy convencido de que va a volver a su mejor condición", afirmó.

"Bale es un gran jugador. Todo el mundo lo sabe que el último periodo pude ser que no lo ha hecho muy bien, pero la evaluación de la primera parte de temporada es muy buena, ha entrenado con entusiasmo. El juez es el campo, no el entrenador. Si lo hace bien va a jugar y si no lo hará otro porque la competencia es para todos", añadió.

La diferencia de presupuestos de los equipos españoles con clubes como PSG, Manchester City o Chelsea no impedirá que el Real Madrid aspire a ganar la Liga de Campeones según Ancelotti.

"No es imposible ganar la Champions. Es verdad que otros equipos han fichado en un mercado muy complicado, pero la plantilla del Real Madrid es muy fuerte, amplia y puede competir contra todos los equipos del mundo. No tengo duda en esto. Si somos capaces de conseguir el cien por cien de la calidad de los jugadores estoy convencido de que podemos pelear con todos sin duda", dijo.

En su reencuentro con la plantilla madridista, Ancelotti destaca la "actitud" y el "compromiso" que ha encontrado en los jugadores. "Hemos hecho mucho trabajo y los jugadores han mostrado compromiso. Lo han hecho bien. Estamos listos para empezar una Liga que es muy importante para nosotros. El objetivo es hacer todo lo posible para ganarla", señaló.

No se cerró el técnico italiano a la salida de jugadores antes del cierre de mercado, con casos como el del noruego Martin Odegaard, al que ha avisado que tendrá pocos minutos porque compite con ocho jugadores en el centro del campo, y sin opinar sobre alguna llegada, como el deseado Kylian Mbappé, reconoció que le "gusta" su plantilla.

Por encima de cualquier situación del equipo del año pasado elevó la falta de pegada. "Es un problema que tenemos que resolver. Es verdad que el año pasado solo Karim (Benzema) marcó muchos goles. Los otros pudieron hacerlo mejor. Estamos trabajando como colectivo para hacer un juego más ofensivo, que genere más oportunidades, y también en lo individual con jugadores como Vinicius, Rodrygo y Jovic o los medios, que nos pueden dar más oportunidad de marcar goles".

Otro de los jugadores que Ancelotti ha recuperado para la causa es Isco Alarcón. "Se ha presentado bien, ha trabajado con ganas, compromiso y entusiasmo. Está listo para jugar. No le puedo comparar con los años que no he estado. Ahora veo a un Isco que puede competir con todos para jugar los partidos", sentenció.