Diego Alonso no da pistas sobre el once de Uruguay ante Perú

El seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, optó por no dar pistas sobre el once que defenderá este jueves a la Celeste en el encuentro frente a Perú por la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

Consultado este lunes durante una rueda de prensa virtual sobre la posibilidad de que adelantara en algún momento el equipo que utilizará, tal como lo hizo hace pocos días el argentino Marcelo Gallardo antes de jugar Superclásico, el 'Tornado' dijo que cada uno "tiene su estilo y su forma de dirigir".

Subrayó que para él lo más importante es decirle primero a los jugadores quiénes son los que saltaran al campo de juego desde el comienzo, algo que aún no ha hecho.

"Hoy es el primer día. No tengo aún definido al cien por ciento el equipo, porque me gusta verlo, me gusta sentirlo, me gusta ver lo que pasa en los entrenamientos, quién lo comprende mejor, quién se adapta mejor a lo que vamos a pedir y que tengan su oportunidad hasta el último día de poder pelear por cada posición en la cancha", dijo.

De acuerdo con esto, tampoco indicó si el guardameta Sergio Rochet, quien ocupó portería en los últimos dos partidos, se mantendrá en el once o su lugar será ocupado por Fernando Muslera, quien retornó a la convocatoria luego de superar una lesión.

Este lunes, la plantilla celeste se entrenó por la tarde bajo las órdenes de Alonso en lo que fue la segunda de las cuatro prácticas que los futbolistas harán antes del primer duelo.

Luego de conseguir dos triunfos consecutivos frente a Paraguay y Venezuela, Uruguay depende de sí misma para obtener la clasificación, ya que actualmente es cuarta, con 22 puntos, uno más que Perú y tres más que su último oponente en la actual serie, Chile.

Por ello, si la Celeste vence este jueves al conjunto dirigido por el argentino Ricardo Gareca y Chile no puede derrotar a Brasil, los entrenados por Alonso sellarán su boleto al Mundial ese mismo día.