El Sevilla busca su primer triunfo en Almería y la Real lamerse las heridas en Elche

El Sevilla intentará sumar su primera victoria en la temporada 2022-2023 de LaLiga Santander cuando visite este sábado a un Almería que tampoco sabe lo que es ganar todavía, mientras que la Real Sociedad visitará el Martínez Valero en busca de olvidar la goleada ante el FC Barcelona y el Rayo Vallecano instalarse arriba con un triunfo ante el Mallorca, en partidos correspondientes a la tercera jornada del campeonato.

En el Power Horse Stadium (22.00 horas), el Sevilla tratará de calmar los ánimos en un verano que --de momento-- no está siendo demasiado positivo y sumar sus tres primeros puntos en un derbi ante un Almería que espera hacerse fuerte en casa y encontrar mejor premio que ante el Real Madrid.

El conjunto almeriense cuajó un buen encuentro en su estreno liguero ante el actual campeón, pero no pudo sacar nada valioso, mientras que el pasado lunes arañó un punto en su visita al Elche. Ahora, querrá brindar a su afición un buen triunfo ante otro de los equipos fuertes de la Liga que no está en su mejor momento de confianza.

Los de Julen Lopetegui están notando las marchas de Jules Koundé y Diego Carlos y aún no han encontrado su mejor ritmo, lo que se ha traducido en tan sólo un punto en las dos primeras jornadas, el logrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán con mucho sufrimiento ante el Valladolid.

Y lo tendrá que buscar a domicilio, un aspecto que se le ha resistido en este 2022 al conjunto sevillista, que empezó el campeonato perdiendo en El Sadar (2-1) y que en todas sus salidas ligueras de este año sólo ha sido capaz de ganar en dos.

Además, enfrente tendrá a un Almería que el año pasado sólo perdió tres partidos ante su público y que se encomendará sobre todo al peligro arriba que llevan sus delanteros Umar Sadiq y Largie Ramazani, autores de sus dos goles.

Rubi no tiene previsto hacer demasiados cambios en su once de los dos primeros partidos, con la posible entrada de Alejandro Pozo en el lateral, una vez que ya ha sido inscrito, mientras que Lopetegui tendrá la baja de Roberto Acuña por sanción, además de los lesionados Marcao y 'Tecatito' Corona'. Alex Telles entrará en el lateral izquierdo e Isco, Lucas Ocampos o Youssef En-Nesyry aspiran a entrar en el once.

La jornada sabatina se abrirá en el Estadio Martínez Valero (17.30 horas) con la visita de la Real Sociedad a un Elche que busca lograr su primera victoria en el campeonato en su segundo partido consecutivo como local.

El conjunto franjiverde no pudo con el recién ascendido Almería el pasado lunes y se tuvo que conformar con un punto, el único que reside en su casillero tras caer claramente ante el Betis (3-0). Ahora, los de Francisco esperan mostrarse más sólidos ante un rival ante el que se ha marchado de vacío desde su retorno a Primera.

Además, los 'txuri-urdines' llegarán con ganas de revancha después de caer goleados en la pasada jornada por el FC Barcelona, pero también minimizados en su poderío ofensivo tras la marcha de Alexander Isak al Newcastle inglés, un hueco que no le ha dado tiempo a cubrir.

Por ello, Imanol Alguacil tendrá que decidir quien es su '9', si el canterano Karrikaburu o Mohamed Ali Cho, fichaje de este verano, mientras que Andoni Gorosabel podría ocupar el lateral derecho en detrimento de Aritz Elustondo.

Francisco, que volverá a tener las bajas importantes de Fidel Chaves y Gonzalo Verdú, parece que mantendrá su defensa de cuatro y podría dar la titularidad por primera vez al argentino Lucas Boyé, cuyos goles se antojan claves para las opciones del equipo alicantino.

EL RAYO QUIERE CONVERTIR VALLECAS EN UN FORTÍN

Finalmente, el sábado se completa en el Estadio de Vallecas (19.30 horas) con el duelo entre el Rayo Vallecano, que ha arrancado de nuevo con buenas sensaciones, y el Mallorca, al que por el contrario le está costando más.

El equipo franjirrojo vuelve a su feudo después de dos primeras jornadas consecutivas a domicilio que le han sido muy productivas porque sacó un valioso punto en el Spotify Camp Nou (0-0) y unos más valiosos tres puntos en el RCDE Stadium (0-2).

Ahora, el equipo de Andoni Iraola quiere hacer sonreír de nuevo a su afición, enfadada con la directiva por el tema de los abonos y que no ve ganar a su equipo en casa en Liga desde el pasado 18 de diciembre ante el Deportivo Alavés (2-0). De hecho, la última victoria oficial del Rayo en Vallecas es de enero de 2022 precisamente ante el Mallorca, entonces en los cuartos de Copa del Rey.

El conjunto bermellón acude algo más necesitado al barrio madrileño, aunque espera que la charla motivacional que le dio Steve Kerr, ganador de nueve anillos en la NBA, le sirva para sumar su primera victoria después de empatar sin goles en San Mamés y de caer en casa ante el Betis (1-2).

El equipo de Javier Aguirre fue la temporada pasada uno de los peores a domicilio con sólo 12 puntos sumados lejos de Palma, aunque los tres últimos que logró en El Sadar fueron los que le dieron la salvación. En Vallecas también cayó el año pasado en su visita liguera (3-1).

Iraola tendrá la importante baja de Isi Palazón y la de Florian Lejeune, expulsado ante el Espanyol, con Salvi Sánchez y Mario Suárez como posibles relevos. El 'Vasco' tendrá las ausencias de Ángel e Idrissu Baba y no parece que vaya a introducir novedades.