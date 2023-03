Neymar Jr. dice adiós a la temporada

Las lesiones no le dan tregua a Neymar Jr., y es que el atacante del Paris Saint-Germain (PSG) estará de baja por el resto de temporada ya que será sometido a una operación para reparar los ligamentos en el tobillo derecho tras una lesión. Se estima que el tiempo de recuperación sea entre tres a cuatro meses por lo que no jugaría más con el equipo francés hasta la siguiente temporada.

La lesión de Neymar Jr. llega en un momento importante para el PSG ya que el miércoles se juega su futuro dentro de la UEFA Champions League en casa del Bayern Múnich. Hay que recordar que el equipo alemán venció 1-0 al PSG en el Parque de los Príncipes por lo que los parisinos deberán revertir el resultado, misión que enfrentarán sin su estrella brasileña.

Neymar Jr. no ha tenido mucha suerte con las lesiones en los últimos años, perdiéndose momentos importantes de la máxima competición europea de clubes. En el 2018 no completó la ronda de los octavos de final contra el Real Madrid por una lesión en el quinto metatarsiano. Al año siguiente, no disputó la eliminatoria contra el Manchester United por la misma lesión. En el 2021 estuvo ausente contra el FC Barcelona en los octavos de final por unos problemas en los aductores y el año anterior no llegó bien físicamente para la ronda de eliminatoria contra el Real Madrid.

Entre lesiones y sanciones, el brasileño tan solo ha disputado esta temporada 20 partidos de Ligue 1, tres en la Copa de Francia y seis juegos de la UEFA Champions League.