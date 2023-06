Jorge Vilda, el entrenador madrileño, se encuentra al frente del fútbol femenino español desde 2015. @SEFutbolFem

Las selecciones de España y Panamá se enfrentan este jueves en un encuentro amistoso con una peculiar importancia para ambos conjuntos, en el recorrido que ya las direcciona hacia la Copa Mundo Femenina Australia y Nueva Zelanda 2023.

A España, los 90 minutos de juego ante las canaleras, un equipo bisoño en las lides mundialistas, le servirá de último test para cerrar “las calificaciones” del grupo de jugadoras que, al interior del plantel, pelean por ganarse un cupo entre las 23 convocadas para la máxima competición del fútbol femenino. Una lista que su entrenador Jorge Vilda hará pública un día después, viernes 30 de junio, y que dejará fuera a 7 de las 30 que aún conforman la totalidad de la actual convocatoria.

Panamá en este sentido vive un estado de tranquilidad, pues ya la semana pasada el técnico Ignacio Quintana difundió la lista de sus 23 integrantes para el mundial, respondiendo en su confección general a las expectativas mayoritarias sobre las elegidas.

El objetivo es ponerse a prueba ante la sexta clasificada en el ranking mundial FIFA –una ubicación que posiciona a las españolas entre el pelotón de candidatas para obtener el título– buscando un máximo de respuesta colectiva e individual ante un rival de primer nivel que seguramente les va a asfixiar desde el arranque del partido, haciéndose con la posesión del balón para dominar el juego y obstaculizando cualquier intento de reacción panameña.

Enfrentando la España de Vilda, el entrenador que capeó un cisma @SEFutbolFem

Es un rival ascendente en tono y exigencia que pretende buscar Panamá, después de los dos valorados juegos ante Colombia (0-2 y 1-1) y el “entrenamiento” sin despelucarse ante Gibraltar del lunes (7-0).

El 'momentum' español

El fútbol femenino español asiste a su tercer mundial mayor consecutivo, después de haberlo hecho en Canadá 2015 y Francia 2019, clasificando a Australia y Nueva Zelanda 2023 sin inconvenientes. Viven un, sino el mejor, momento de su historia en el fútbol femenino proyectándose con un futuro prometedor por sus conquistas en las categorías inferiores, donde se han impuesto desplegando buen fútbol y un enorme potencial.

Retuvieron el título como campeonas mundiales en la Sub-17, después de vencer en la final a Colombia 1-0 en el mundial India 2022 (su segundo título consecutivo después de obtenerlo en Uruguay 2018), y alcanzaron el de la Sub-20 en el mundial celebrado en Costa Rica 2022, al derrotar a Japón en la final 3-1.

El conjunto español cuenta con un núcleo de jugadoras en el que se combina la madurez y la relevancia de algunas de ellas, con el ímpetu y la energía que aportan las más jóvenes. @SEFutbolFem

En la Selección Mayor, su principal jugadora es Alexia Putellas, considerada la mejor jugadora del mundo; Balón de Oro 2021 y 2022, premio The Best FIFA 2021 y 2022, entre otros destacados premios o reconocimientos, y su club F.C. Barcelona es el campeón de la Liga, la Supercopa de Europa y la Liga de Campeones de la UEFA 2022-2023. Sobresale también por su trascendencia Jennifer Hermoso, su máxima goleadora histórica con 42 tantos; al igual que otras destacadas jugadoras que han marcado una trayectoria en diferentes ligas profesionales.

El motín abordo

Y precisamente el grueso de este grupo de jugadoras consolidadas en el fútbol español, fue el que provocó el 22 de septiembre del año pasado un motín con resonancia internacional contra Jorge Vilda, que puso en riesgo la continuidad del entrenador en la dirección de la selección, en cuya cabeza ha estado desde 2015.

El llamado “correo de las 15”, en referencia a las 15 jugadoras de la selección (seis de ellas titulares), que enviaron un correo a la Federación, en el cual aunque no pedían expresamente la destitución de Jorge Vilda, en el fondo quedaba explícita esa solicitud pues planteaban una posición de ruptura total entre el técnico y las jugadoras.

Las expectativas con la selección española son muy altas, aupadas por su prevalencia actual en las categorías inferiores donde España es campeona femenina mundial en la Sub-20 y la Sub-17 @SEFutbolFem

Con partidos programados en la agenda, renunciaban a ser convocadas a la selección, señalando que la situación les afectaba su salud mental. Dejaban cuestionada la metodología de Vilda como desactualizada, le señalaban de encabezar un proyecto poco ambicioso para el protagonismo internacional que ellas pretendían, entre otros tópicos.

El punto de quiebre había sido el malestar generado tras la participación en la Eurocopa Femenina 2022 disputada en Inglaterra, marcada por la eliminación de España en los cuartos de final, el 20 de julio, ante la selección anfitriona por 2-1. Presentación que calificaban de limitada por el conformismo de Jorge Vilda, en lugar de impulsar y pretender mejores resultados, alcanzables según ellas.

El petardo incendió la pradera con algunos medios de comunicación y las redes sociales atizando las llamas. Incluso jugadoras de renombre mundial, fuera de España, se expresaron solidarizándose con las firmantes. Se abría un frente interno de algo así como: él o nosotras.

Putellas y Hermoso no firmaron la carta porque no habían jugado la Eurocopa al estar ambas lesionadas y se encontraban fuera de la selección, aunque públicamente se solidarizaron con el contenido; Hermoso señaló alguna desavenencia por hacer público el malestar y no manejarse internamente. Vilda quedó expuesto ante la opinión pública, pero recibió el rotundo respaldo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ratificándolo en su cargo.

Vilda, el pulso permanente

Se iniciaba un largo pulso entre el entrenador y las jugadoras rebeladas, Vilda respondió: “Está claro que es una situación complicada y difícil de llevar. Yo no lo estoy llevando mal. Estoy sufriendo más por mi familia, que está más afectada. Llevamos tanto tiempo luchando que creo que sería injusto irme. Creo que estoy en lo correcto y tengo fuerza para crear un nuevo equipo y crear una selección de la que todos estemos orgullosos”.

Se apoyó en las jugadoras del Real Madrid que se mantuvieron al margen de la carta y le dio paso a un grupo de jugadoras jóvenes, entre ellas algunas de las campeonas Sub-20. La clasificación al mundial ya estaba asegurada. El resultado general en números después del “incendio” fue positivo para su lado: 11 partidos disputados, 9 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Entre los ganados resaltaba el amistoso ante Estados Unidos a la que vencieron por primera vez con una victoria 2-0.

Vilda capeó el temporal, hoy está firme en su puesto, algunas jugadoras –entre ellas Putellas y Hermoso– limaron la comunicación con el entrenador, poniéndose a disposición. También regresaron tres de las 15 que firmaron la carta: Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey.

Vilda valoró particularmente el regreso de Putellas, que ha venido concentrada en su recuperación para estar presente en el mundial. “Vamos a ser muy cuidadosos para que llegue en las mejores condiciones. Sabemos que tenemos tiempo“, ha dicho Vilda; es una incógnita si mañana ante Panamá disputará, al menos un par de minutos de partido, procurando encontrar nuevamente su ritmo competitivo con la selección ibérica.

Aunque por lo que se conoce, la concentración de España es toda ambiente de trabajo y camaradería, la entrega de la lista de las 23 convocadas por España al día siguiente del partido con Panamá, no dejará de provocar para Vilda su cuestionamiento, una sensación marcada desde la conferencia de prensa cuando se dio a conocer la lista preliminar con las 30; una parte de los periodistas siguió girando temáticamente sobre las jugadoras que no están y con los ecos del “cisma”.

La autoexclusión, al no recular de su posición, de las jugadoras Mapi León, una de las mejores defensas centrales, y Patri Guijarro pivote de referencia en el F.C. Barcelona campeón de casi todo en el año, se le indilgan a Vilda por su ausencia.

Sin lugar a dudas, Vilda seguirá en la mira durante el mundial en donde enfrentará en su grupo C a Costa Rica, Japón y Zambia, cada tropiezo avivará el recelo sobre su trabajo, el cual podría recibir mañana una dosis de impulso negativo si la Selección de Panamá les complica el partido, como es la ilusión interior de las canaleras.

A priori la Selección de España no debería tener inconvenientes para reflejar en el resultado final la superioridad que tiene sobre Panamá desde la historia y el presente futbolístico, aunque en el fútbol se recomienda nunca confiarse de los equipos “chicos”.