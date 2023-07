México y Jamaica, por un puesto en la final de Los Ángeles

Jamaica buscará instalarse nuevamente en la final del torneo como lo hizo en las ediciones del 2015 y 2017. EFE

El segundo contra el sexto lugar del último ranking FIFA a nivel de selecciones. México y Jamaica se verán las caras en una de las llaves de las semifinales de la Copa Oro 2023, y la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, será testigo de este importante encuentro para ambos conjuntos.

Mañana desde el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de la National Football League (NFL), los mexicanos buscarán certificar que el cambio de entrenador ha sido clave para la renovación de identidad. Mientras que los jamaiquinos, con una de las plantillas más importantes que han tenido en sus últimos años, no se detendrán en esta fase y harán lo posible por llevarse su primer título de Copa Oro.

Se avecina un 'nuevo' México

Tras el despido de Diego Cocca como director técnico, la Federación Mexicana de Fútbol decidió apostar nuevamente por un estratega mexicano. Desde la salida del Miguel Herrera como entrenador de la selección mexicana en 2015, el equipo ha tenido siempre un técnico extranjero, situación que ha sido fuertemente criticada en aquel país.

La selección mexicana derrotó 2-0 a Costa Rica en los cuartos de final. EFE

Juan Carlos Osorio (Colombia), Luis Páez (Colombia), Gerardo Martino (Argentina) y el mencionado Cocca (Argentina) han sido los últimos estrategas que tuvieron la misión de guiar a México hacia una nueva era, sin embargo, no pudo ser. Solo Martino pudo hacerse con un título y fue la Copa Oro de 2019.

Ahora, con Jaime Lozano como nuevo timonel del barco, están a dos partidos de conseguir un nuevo título de Copa Oro. Lozano se estrenó con una sobresaliente nota tras vencer 4-0 a Honduras, sin embargo, las críticas comenzaron a surgir tras perder sorpresivamente 1-0 contra Catar en el último partido de la fase de grupos.

Para su fortuna, los mexicanos lograron clasificar en el primer puesto y evitar más críticas. Hay que recordar que Lozano viene de obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con la selección Sub-23 de México y algunos de los jugadores que estuvieron en aquel torneo, repitieron convocatoria para esta Copa Oro.

Para el partido ante Costa Rica, México mostró una cara totalmente diferente. Los jugadores mexicanos se mostraron más aguerridos, tuvieron un mejor orden táctico y supieron defender las constantes embestidas de los ticos. A nivel ofensivo fueron superiores y lograron disparar hasta ocho veces dentro de los tres palos. También fue clave la presencia de Guillermo Ochoa en la portería, ya que evitó el primer tanto de Costa Rica en los primeros minutos del encuentro.

Estadísticas de México y Jamaica durante la Copa Oro 2023. Sofascore

Tras el partido de cuartos de final, Lozano se mostró muy confiado y afirmó que México es candidato al título. “Fue un partido duro con Costa Rica, ellos venían al alza, pero hicieron buen partido, calificaron haciendo muchos goles. Me encantó no recibir gol y eso es lo que más me gustó del partido, y si mantenemos eso claro, no tengo duda de que somos candidatos a ganar la copa”, dijo el mexicano.

Al ser un partido de semifinal, se espera que México salga con un once titular igual o parecido al de los cuartos de final. Ochoa; la línea defensiva con Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo se perfilan como titulares. Edson Álvarez, Uriel Antuna, Luis Romo, Luis Chávez y Orbelín Pineda puede que repitan en el equipo titular.

La incógnita será en la delantera. Henry Martín ha salido de partida en tres de los cuatro encuentros, pero no tuvo un buen partido contra Costa Rica. A pesar de ello, Lozano lo mantuvo en el campo hasta el 70' cuando ingresó el delantero Santiago Jiménez del Feyenoord de Países Bajos. La última palabra la tendrá el estratega Lozano para este importante encuentro.

Jamaica, por su primera Copa Oro

El papel que están haciendo los jamaiquinos no pasa desapercibido. Como nota alta, el equipo se clasificó en esta ronda de semifinales sin perder un solo juego (Panamá es la otra selección invicta del torneo). Ha logrado tres victorias y un empate en cuatro juegos.

Actualmente el equipo de Jamaica es el mejor conjunto de la presente edición de la Copa Oro, ya que solo le han marcado dos goles y ha anotado 11 goles. Solo Estados Unidos tiene más goles que él (15).

Para llegar a esta semifinal tuvieron que vencer a Guatemala en los cuartos de final. Un solitario gol de Amari'i Bell fue suficiente para dejar atrás a los guatemaltecos y para que Jamaica se clasificara a su quinta semifinal en toda la historia.

Su mejor puesto lo lograron en las ediciones de 2015 y 2017 cuando fueron subcampeones. En la primera perdieron precisamente contra México 3-1, mientras que dos años más tarde perdieron el título contra Estados Unidos 2-1.

Con un plantel totalmente renovado y con muchos futbolistas jugando en el viejo continente, Jamaica quiere dar el golpe definitivo y la sorpresa en esta Copa Oro.

Será clave el papel que ejerzan Michail Antonio (West Ham), Demarai Gray (Everton), Leon Bailey (Aston Villa), Bobby Reid (Fulham) y Andre Blake (Philadelphia Union) en el terreno de juego. También es importante decir que el Chelsea recientemente fichó al joven de 17 años Dujuan Richards, por lo que también será interesante ver lo que harán en el campo de juego si así lo considera el técnico islandés Heimir Hallgrímsson.

Las Vegas será el escenario de esta importante cita entre México y Jamaica, pero solo uno podrá obtener el boleto de avión hacia Los Ángeles y disputar la final de la Copa Oro 2023. Este encuentro de semifinal se estará disputando mañana a las 9:00 p.m. (hora local).