Política
Asamblea Nacional

Luis Eduardo Camacho regresa como presidente de la Comisión de Gobierno

Juramentación de Luis Eduardo Camacho como presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales.
Juramentación de Luis Eduardo Camacho como presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales.
Por
Carlos H. González
  • 13/08/2025 17:43
Luis Eduardo Camacho fue reelegido presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La tarde de este miércoles 13 de agosto, la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales se instaló formalmente y, tras un proceso de votación interna, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, fue elegido nuevamente como presidente de esta importante comisión legislativa.

El voto decisivo fue del diputado de Cambio Democrático, Didacio Pinilla, quien había votado anteriormente a favor de la alianza que puso a Jorge Herrera en la presidencia de la Asamblea Nacional.

El resto de la directiva está integrada por el diputado Didiano Pinilla como vicepresidente y el perredista Raphael Buchanan como secretario.

Integrantes de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Integrantes de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Camacho ya había ocupado este cargo en la legislatura anterior, periodo en el que impulsó proyectos de ley polémicos, como la propuesta de amnistía para el expresidente Ricardo Martinelli.

Integran la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales los diputados:

Raphael Buchanan

Roberto Zúñiga

Jairo Salazar

Luis Eduardo Camacho

Luis Duke

Didiano Pinilla

Janine Prado

Shirley Castañedas

José Pérez Barboni.

