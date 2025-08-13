Luis Eduardo Camacho regresa como presidente de la Comisión de Gobierno

La tarde de este miércoles 13 de agosto, la <a href="/tag/-/meta/comision-de-gobierno-y-asuntos-constitucionales">Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionale</a>s se instaló formalmente y, tras un proceso de votación interna, el diputado <b><a href="/tag/-/meta/luis-eduardo-camacho">Luis Eduardo Camacho</a></b>, del partido <a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Realizando Metas</a>, fue elegido nuevamente como presidente de esta importante comisión legislativa.El voto decisivo fue del diputado de <a href="/tag/-/meta/partido-cambio-democratico">Cambio Democrático</a>, <b>Didacio Pinilla</b>, quien había votado anteriormente a favor de la alianza que puso a <a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a> en la presidencia de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a>. El resto de la directiva está integrada por el diputado <b>Didiano Pinilla como vicepresidente y el perredista Raphael Buchanan como secretario. </b>