Guatemala, con la mente en Panamá

Rubio Rubín, nacido en Estados Unidos de padre mexicano y madre guatemalteca, es un as bajo la manga que ha mostrado ya su cuota goleadora. @fedefut_oficial

Los resultados que arroje mañana la primera fecha de la Liga A en la Liga de Naciones de la Concacaf, le darán a la Selección de Guatemala el compás para determinar si el partido ante Panamá, del próximo domingo, será un partido clave que le puede dar alas a sus aspiraciones de clasificarse entre las dos primeras del grupo o será un partido que la enfrentará al límite de sus aspiraciones.

La afición chapina está tan motivada con su equipo que se da como un hecho el lleno completo en el estadio Doroteo Guamuch Flores para mañana, al iniciar su andar frente a El Salvador, y el domingo cuando da su segundo paso contra Panamá; en un circuito competitivo de solo cuatro partidos.

Lo que va del año ha sido un periodo de resultados meritorios para la selección mayor guatemalteca y de augurios de crecimiento. Primero logró ganar en marzo el grupo D de la Liga B de la versión de la Liga de Naciones 2022-2023, ascendiendo con ello a la Liga A para esta edición 2023-2024, alcanzando además la clasificación para la última Copa Oro 2023.

En la Copa Oro, celebrada entre junio y julio, clasificó a los cuartos de final, de donde salió del torneo al ser eliminada por Jamaica en esa instancia, pero en su fútbol mostró crecimiento.

Bajo la dirección del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, el equipo chapín ha venido procurando recuperar un nivel de protagonismo en Centroamérica que tuvo en épocas pasadas, cuando era fuerte en casa y un difícil rival para vencer como visitante.

El anhelo de una Copa Mundo

Esta Liga de Naciones es un test significativo para percibir el posible alcance de su proyección por obtener un cupo para la Copa América Conmebol, a la que nunca ha asistido, pero sobre todo para encarar las eliminatorias mundialistas con el objetivo soñado por generaciones: llegar por primera vez a una Copa Mundo mayor.

Aunque a nivel de su campeonato cuenta con una larga tradición en la que se señala el año 1942 como el punto de partida de su profesionalización, contando posteriormente con infraestructura, fuerte arraigo popular por sus equipos profesionales y superando con creces, por ejemplo, a la Liga Panameña, de todos los países futbolizados de Centroamérica (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá), Guatemala es el único que no ha asistido al máximo evento del fútbol. La Copa Mundo 2026 ofrece esta vez una amplia oportunidad y podría hacerse realidad el sueño.

El entrenador mexicano Luis Fernando Tena fue nombrado entrenador de Guatemala en mayo de 2021, su gestión es valorada en el entorno chapín. @GoldCup

El técnico Luis Fernando Tena ha convocado a 24 jugadores para esta Liga de Naciones, entre ellos a cinco legionarios: Nathanie Méndez-Laing, Nicolás Samayoa, Ricardo Jérez, Nicholas Hagen y Rubio Rubín. Entre los convocados, la sentida ausencia ha sido la de Aarón Herrera, lateral derecho del CF Montreal de la MLS, que por una lesión no ha podido participar y a quien se le considera uno de los mejores jugadores de la Concacaf en su puesto.

En la ofensiva, la presencia de Rubio Rubín, nacido en Estados Unidos de padre mexicano y madre guatemalteca, es una as bajo la manga que ha mostrado ya su cuota goleadora. Fue distinguido en 2012 como el futbolista joven del año en Estados Unidos.

Desde el ojo periodístico chapín

Para conocer la opinión desde el entorno guatemalteco sobre el momento actual de su selección y cómo perciben a la Selección de Panamá, contactamos a dos comunicadores sociales, Christian Blanding y Francisco Aguilar Chang. Blanding pertenece a la nueva camada y Aguilar es un reconocido y connotado periodista deportivo con una amplia trayectoria en diversos medios.

“La fortaleza nuestra es que somos sólidos defensivamente y con una técnica individual que equipara a los jugadores del área”, Francisco Aguilar, antorchadeportiva.com FAC

Blanding trabajó en elPeriódico, en Publinews, en Radio Emisoras Unidas, y actualmente trabaja con el canal televisivo Claro Sports. Aguilar Chang trabajó por muchos años en Radio Emisoras Unidas y la Red Deportiva, posee el portal antorchadeportiva.com

Christian Blanding sobre Luis Fernando Tena considera que: “En términos generales está realizando un buen trabajo; esto se ha reflejado, no solo con una mejoría de resultados, sino en la idea y la propuesta de juego dentro de la cancha.

La selección nacional tenía ratos de no trascender en Copa Oro y ahora sí lo hizo, jugando bastante bien. Ya no vemos el 'pelotazo' acostumbrado de hace unos años y, lo más importante, en los momentos en que se está abajo en el marcador, el equipo no luce desordenado”.

Para Francisco Aguilar el técnico mexicano: “Ha sido consistente desde su llegada hace ya casi 2 años, tiene un porcentaje de eficiencia del 57% que es bueno. Nosotros como promedio estamos entre el 50%-51% tradicionalmente y su clasificación a cuartos de final en la Copa Oro lo confirmó.

“Aunque el fútbol nos sorprende cada vez más, el favorito para ganar el grupo es Panamá”, Christian Blanding, periodista de Claro Sports. CB

Ha utilizado 45 jugadores en este lapso y ha tenido también la presencia de descendientes de guatemaltecos que han sido muy importantes en esta última parte, como Aarón Herrera y Nathaniel Méndez Laing.

Previamente ya estaba Darwin Lom del renglón de migrantes, que es tan importante para nuestro país, con más de 3 millones de guatemaltecos fuera de nuestras fronteras”.

En la memoria de la región se recuerda como jugadores representativos de Guatemala en épocas pasadas al goleador Juan Carlos Plata y por supuesto a Carlos Humberto Ruiz, “El Pescadito”. Eran tiempos en que Guatemala a nivel de selección mostraba algunas ventajas que hoy no existen. ¿Cómo ven ellos hoy comparativamente a Guatemala y Panamá?

Blanding señala: “Más allá de los últimos resultados que ha logrado Guatemala, al pasar de la Liga B a la Liga A en la Liga de Naciones y su actuación en Copa Oro, considero que el momento es bueno. Los jugadores legionarios vinieron a dar su “granito de arena” a la bicolor. Hay mucha expectativa por los partidos de esta semana, ya se agotaron las entradas.

Panamá en mi opinión es la mejor selección del istmo centroamericano y se le puede poner de tú a tú a Estados Unidos y México; si no recordemos la final de Copa Oro. La llegada de Christiansen le ha dado mucha fuerza a los canaleros”.

Francisco Aguilar resalta: “A mi me parece que la gran ventaja nuestra sobre Panamá fue en el siglo XX, en el siglo XXI el dominio de ustedes es inobjetable. Ya empezaron a tocar nuestra puerta a finales de los 80 y los 90, con aquella generación maravillosa de los tres Dely Valdés, de Rommel Fernández, de Tapia, todo lo cual se confirmó con la creación consistente de su Liga Mayor.

De ahí era esperar que la mejor cultura deportiva profesional de Centroamérica hiciera el resto y ahora son los número uno de Centroamérica, hasta que alguien más demuestre lo contrario”.

La impresión a priori y general que deja el grupo, por su conformación y el sistema de competencia, es que la disputa se podría centrar principalmente entre Panamá y Guatemala, ¿hay para Blanding y Aguilar un claro favorito o se tendría que contemplar a otros rivales del grupo?

Blanding cree que, “aunque el fútbol nos sorprende cada vez más, el favorito para ganar el grupo es Panamá. Pondría en el segundo lugar a Guatemala, aunque ojo con Trinidad & Tobago que siempre ha sido un rival muy complicado para los nuestros”.

Francisco Aguilar apunta, “Hay un claro favorito del grupo y es Panamá. La Concacaf sigue siendo totalmente absurda a la hora de organizar sus torneos y eliminatorias, la Liga de Naciones es otra muestra de eso.

Los torneos Tipo Suizo, que de ese concepto se han agarrado ahora para hacer esta barrabasada, se basan en que los de arriba del grupo juegan dos partidos entre ellos, y solo juegan un partido contra dos adversarios de abajo. Es tan grande el desprecio que demuestran por el fútbol de nuestra región, hacen lo que se les da la gana. Las federaciones de nuestra región, ante mi estupor, no dicen ni pio al respecto”.

El Guatemala vs. Panamá del próximo domingo será el primero de los dos encuentros que deben jugar entre sí chapines y canaleros; a los ojos de estos dos periodistas, ¿cuáles son para ellos las fortalezas de uno y otro?

Blanding valora que: “En Guatemala su principal fortaleza es el juego en equipo y por las bandas, aunque la baja de Aaron Herrera (jugador del Montreal de la MLS) será muy sensible; además, el aporte de los legionarios.

En Panamá me quedo con el juego aéreo, su velocidad y la potencia de la mayoría de sus jugadores”.

Francisco Aguilar resalta que “La fortaleza de Panamá es la calidad de sus jugadores, la mayoría participa en ligas más competitivas que en las que juegan los nuestros. Por supuesto, porque han mostrado una calidad técnica y física superior a la mayoría de jugadores del área, con condiciones similares entre la mayoría de ellos.

La principal fortaleza nuestra es que somos sólidos defensivamente y con una técnica individual que equipara a la mayoría de jugadores del área; además hay un bloque sólido que ha logrado tener consistencia, como lo mostrado en la Copa Oro”.

En el Doroteo Guamuch Flores, el célebre estadio chapín que ha sido escenario de históricos duelos deportivos, se encontrarán nuevamente Guatemala y Panamá para jugar un partido que contiene para ambos la misma ambición e ilusión: ganar para seguir creyendo en su proyecto.