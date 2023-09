Ignacio ‘Nacho’ Quintana renueva con la selección femenina de Panamá hasta el 2027

El estratega mexicano renovó su compromiso hasta el 2027. Jean-Paul Francis | La Estrella de Panamá

El director técnico de la selección femenina de Panamá, Ignacio Nacho Quitana y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) llegaron a un acuerdo de renovación para que el estratega mexicano continúe dirigiendo al equipo hasta la próxima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

Durante el acto en el auditorio de la Fepafut, el técnico firmó el contrato que lo vincula con la selección femenina por los próximos años y tendrá como tarea principal clasificar a Panamá para la nueva edición de la Copa Oro W cuando se enfrente a doble partido a Guatemala.

Quintana se mostró feliz por su renovación y mencionó que está listo para afrontar los siguientes retos en la selección. "Conocemos nuestra realidad, ya hay un mayor reconocimiento de las jugadoras. Quisiera agradecer a todo el cuerpo técnico que me apoyo en todo este tiempo para poderme nutrir más del fútbol".

"Nuestra cabeza está en la próxima edición de la Copa Oro W. Queremos ser protagonistas, quiero quitarle esa etiqueta de sorpresa que tiene Panamá en los torneos y que mejor manera de hacerlo en este torneo", afirmó Quintana.

El estratega confirmó también que se continuará con los scouting a nivel nacional para seguir encontrando talentos jóvenes en las diferentes provincias y que en un futuro lleguen a la selección.

"Tenemos cerca de 28 jugadoras en nuestro radar por los scouting. Algunas de ellas ya han venido a Panamá para entrenar. En cuanto a la categorías menores, ya hay prospectos que han entrenado con nosotros y se le dará continuidad a estas categorías".

"En estos momentos cinco jugadoras de la sub-20 están entrenando con el equipo mayor, mientras que las chicas de la sub-17 iremos más tranquilos, pero la intención es empezar a involucrarlas", dijo el técnico mexicano.

Para finalizar, Quintana hizo un llamado a los clubes panameños en cuanto a la participación de los clubes con relación a sus jugadoras. El estratega ve un avance "lento, pero largo" en cuanto a la profesionalización de las jugadoras panameñas en el país.

"Quisiera hacer un énfasis en esa responsabilidad de los clubes. Veo algunos equipos trabajando de manera increíble no solo en los entrenamientos, sino en la profesionalización de la toma de decisiones, de como redactan sus contratos y que le ofrecen a las jugadoras además del dinero. No solo la liga y la federación tenemos que hacernos responsables de las jugadoras, los clubes también. Algunos problemas no solo están en Panamá, sino a nivel mundial", relató Quintana.

Tras su renovación, Quintana tendrá como primera misión jugar contra Guatemala el próximo 20 de septiembre en condición de visitante y luego recibirá a esta misma selección el 24 de septiembre de cara a la clasificación de la Copa Oro W 2024 en Estados Unidos.