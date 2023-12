El pensamiento de Julián Álvarez antes de la final del Mundial en Catar

Enzo Fernández (i.) y Julián Álvarez (d.) celebrando un gol durante la Copa Mundial Catar 2022. Redes sociales

Ha pasado casi un año desde que la selección de Argentina se coronó en Catar con la Copa Mundial de la FIFA. La ciudad de Lusail estuvo repleta de fanáticos argentinos celebrando su tercera estrella en el escudo de la AFA. Fue una noche inolvidable para los fanáticos y jugadores.

A raíz de ese importante hito futbolístico en entrevista con Sebastián Pollo Vignolo en la docuserie Campeones, un año después emitido en Star+ Julián Álvarez reveló algunos detalles que vivió previa a la final contra Francia.

El delantero argentino recordó estar emocionado por tener la oportunidad de jugar una final del mundo. Pollo abordó al delantero del Manchester City sobre si se acordaba de la noche previa antes del partido contra Francia y Álvarez señaló no acordarse de cosas puntuales, pero si de estar con su compañero de equipo Enzo Fernández.

"En la pieza (habitación) nos decíamos uno al otro que íbamos a jugar una final del mundo. El estaba más ansioso de que llegara el partido. Yo no tanto y en ese momento le dije que estaba bueno la sensación de esperar a que llegue el juego, la sensación previa. En el día del partido le dije a Enzo que ya quería que se acabara el partido, que estuviéramos todos festejando", dijo entre risas Álvarez.

El delantero del City manifestó que el equipo argentino había jugado bien hasta los 70' del partido contra Francia. "Esos minutos los disfruté, jugamos bien. Ellos no habían generado tanto peligro, después de que nos empataran había que levantar y seguir. Creo que hicimos un buen partido. Me tocó salir, pero creo que el equipo en general estaba bien".

Julián Álvarez posando con la Copa del Mundo. Redes sociales

El argentino, de 23 años, salió del partido a los 103' y fue cuando vivió un hecho inolvidable con Ángel Di María, quien también estaba en el banquillo. "Cuando faltaban 10 minutos pensábamos que ya la teníamos, que no podía pasar más nada. Vi a Di María y estaba llorando. Después nos hacen un gol y él seguía llorando de todo el nerviosismo, de lo que estaba pasando durante el partido. No se que le pasaba por el cuerpo, no se si estaba llorando porque estábamos por ganar o el empate que nos hicieron", contó entre risas.

Álvarez, que salió en sustitución por Lautaro Martínez, tuvo que vivir la tanda de penales desde el banquillo con sus demás compañeros y staff técnico. Como es sabido, Gonzalo Cachete Montiel fue el héroe que anotó el gol de la victoria y el jugador del City dejó a entrever que no tuvo la oportunidad de hablar con Montiel, pero vio como sus compañeros le estaban animando a patear.

"No hablé con él, pero si vi que algunos compañeros le hablaban. (Montiel) Se veía un poco mal, algunos le preguntaban si quería patear sino pateaba otro. Él no dijo nada, pero se ve que estaba tranquilo. Luego creo que fue Lautaro que le preguntó si iba a patear él porque Lautaro era el quinto. Cachete decidió patearlo y él no falla. Había pateado entre cinco a ocho penales y no erró ninguno. No nos podía defraudar ahora en la final", con una cara sonriente recordó aquel momento Álvarez.

Sumado a ello, el argentino reveló un secreto de los vestidores del Manchester City. El delantero relató que el neerlandés Nathan Aké suele cantar una de las populares canciones argentinas que surgieron durante la justa mundialista. "Al ser neerlandés no la suele cantar, pero si la tararear a veces", señaló el argentino.

Vale la pena recordar que a sus 23 años Álvarez ya sabe lo que es ganar una Copa Libertadores con River Plate (2018), el triplete con el Manchester City (2023) y además ha conseguido todos los títulos posible con la selección mayor de Argentina; entre ellos la Copa América, Copa del Mundo y la Finalissima.

Álvarez, en la final contra Francia, fue el jugador con más presiones defensivas ejecutadas con 48 y cerró el torneo con cuatro goles.