AFUTPA agranda su proyección nacional e internacional

En sus doce años de existencia la AFUTPA (Asociación de Futbolistas Panameños) es hoy una organización fuerte y participativa en el acontecer del fútbol nacional que ha logrado avances significativos en el posicionamiento y reconocimiento de nuestros jugadores, sobre todo los que participan en los equipos y competiciones locales, no solo como deportistas meritorios sino también como trabajadores con plenos derechos laborales.

Al arribar a su cuarta Gala, a celebrarse este próximo 26 de diciembre, la asociación muestra con este evento la cara más visible hacia el público en general, al congregar a sus miembros en una ceremonia televisada en la que ellos son los gestores y protagonistas del evento. En la versión 2025 resaltarán, tanto en la rama masculina como en la femenina, a los jugadores que se destacaron en la LPF (Liga Panameña de Fútbol), Liga Prom (segunda división) y la FFF (Liga de Fútbol Femenino), a los entrenadores nacionales y a los jugadores que en el extranjero forman esa aplaudida legión canalera que ha permitido conformar una Selección Nacional que es orgullo del país.

Es una votación que aún está en ejecución y cuyos resultados se develarán la noche del viernes 26 de diciembre, con algunos nombres de candidatos en el ámbito del periodismo deportivo que suenan con mucho eco, como el de Mario ‘Cholito’ Méndez como posible mejor entrenador de la LPF al conducir al Plaza Amador cerrando un año muy positivo en el club, teniendo como fondo la conmemoración de los 70 años de su fundación por León ‘Cocoliso’ Tejada, al conquistar el Clausura 2025. Varios de los futbolistas placinos también se posicionan en las quinielas para el mejor jugador de la LPF.

La premiación al mejor futbolista panameño en el extranjero, posiblemente será una votación muy reñida, teniendo en cuenta que en la lista de candidatos no dejará estar presente nuevamente el nombre de Amir Murillo, ganador de esta distinción en 2024, con otra campaña relevante en el Olympique Marsella y la selección; Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla hoy en el fútbol mexicano con los Pumas y referente obligado de nuestro fútbol; Cecilio Waterman que pisa firme tras su contribución al primer título en Chile de Coquimbo y a la selección en un tramo decisivo. Precisamente varios de los integrantes de la Selección Nacional que juegan en el extranjero hacen también honores para alzarse con esta distinción.

En el marco de esta cuarta Gala, hay algunos novedosos aspectos pues rendirán tributo por primera ocasión a los integrantes de las dos selecciones que nos han clasificado al mundial masculino de mayores, la de Rusia 2018 y la de aún fresca en el ambiente para México/Canadá/Estados Unidos 2026; congregándoles en la velada, provocando un momento emocionante.

Pero también la Gala no debería dejar de estar enmarcada por el reto que AFUTPA asume una vez comenzado el año entrante, ganado por su trabajo interno y su proyección internacional: será la anfitriona de la Asamblea General de FIFPRO 2026. Un desafío organizativo en el que está involucrado el país, al recibir a los dirigentes que representan a más de 65.000 futbolistas miembros de FIFPRO (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolista Profesionales) cuya sede central está en Hoofddorp, Países Bajos.

Fundada el 15 de diciembre de 1965, tuvo el pasado noviembre en Portugal su Asamblea General celebrando sus sesenta años, integrada por sesenta y seis asociaciones nacionales entre ellas la panameña AFUTPA. Será una tarea ardua por cumplir, sin embargo, le dará a AFUTPA y a Panamá un reconocimiento más en la esfera global del fútbol. FIFPRO también tiene su evento de reconocimiento anual de los jugadores por lo que seguramente visitarán a Panamá no solo exjugadores sino igualmente algunos jugadores internacionales activos.

En la línea de recordatorios, a la Gala de la AFUTPA no le sobraría y sí le sumaría, hacer reconocimiento al valiente exfutbolista belga Jean-Marc Bosman del que este pasado lunes se cumplen 30 años de haber llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la FIFA y UEFA, quienes ejercían sobre los futbolistas una relación contractual limitada que les impedía jugar para otro equipo que no fuera al que pertenecían en su país.

En 1990 Bosman, con 25 años, resolvió acudir a los tribunales para denunciar que su club belga el RFC Lieja al que pertenecía le impedía jugar por el francés Dunkerque coartando la libre circulación de futbolistas. El 15 de diciembre de 1995 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció, poniendo fin a las limitaciones de los jugadores europeos en los torneos profesionales. Aplicaba con ello el principio de libre circulación de trabajadores, a lo que la FIFA y la UEFA se oponía. De aquí en adelante, por ejemplo, el Real Madrid podía jugar con tantos jugadores italianos, franceses, ingleses que quisiera, no estaba condicionado a un número determinado dando prioridad a sus nacionales; se conocería como La sentencia Bosman. A Bosman le arruinaría su carrera el atrevimiento judicial en el que se embarcó.

A sus 61 años Bosman depende de un salario que le concede FIFPRO. Según cuenta, en la edición del pasado lunes el diario barcelonés La Vanguardia, el abogado español especialista en Derecho Deportivo y en Derecho Internacional Juan de Dios Crespo, el pasado mes de mayo en una jornada organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con motivo del trigésimo aniversario de la sentencia que cuando vio hace tres años a Bosman era, “Un hombre más joven que yo que parece mi abuelo. Está destrozado”. Un defensor de los derechos de los futbolistas.

Las expectativas por la cuarta edición de la Gala de AFUTPA son amplias y un testimonio del cambio del fútbol panameño.