Arne Slot: ‘Es muy difícil, pero no imposible’

Arne Slot, técnico del Liverpool, aseguró que la remontada contra el Paris Saint Germanin “es muy difícil, pero no imposible”, y recordó que ya han hecho grandes partidos esta temporada.

Los ‘Reds’, que se juegan en esta Liga de Campeones su única opción de ganar un título esta temporada, perdieron la ida en París por 2-0, aunque el resultado pudo ser mucho más abultado si los de Luis Enrique hubiesen estado más acertados de cara a portería.

“Hemos demostrado muchas veces esta temporada que en los grandes partidos podemos jugar muy bien. En el tiempo que llevo aquí, en 49 partidos hemos marcado dos goles o más. No todos han sido contra el PSG, lo sé, pero eran rivales fuertes”, destacó.

“Tengo el convencimiento de que podemos hacer algo especial mañana, pero tiene que ser muy, muy, muy especial, porque ellos son los campeones de Europa. Es muy difícil, pero no imposible”, añadió el técnico holandés en la rueda de prensa previa al choque.

En la ida, el Liverpool fue dominado completamente por el equipo parisino, que además ya le eliminó el año pasado en Anfield en una agónica tanda de penaltis definida por un fallo de Darwin Núñez.

“Nuestra aproximación al partido no va a ser muy diferente mañana a lo que fue en París. Nunca le voy a pedir a mi equipo que juegue en bloque bajo durante noventa minutos. Presionamos muy alto en varias ocasiones, pero en siete u ocho de esos momentos les dejaron mano a mano contra nuestro portero. El plan mañana será asumir riesgos, pero para recuperar la pelota tienes que presionar”, manifestó.

Por otra parte, Dominik Szoboszlai, centrocampista del Liverpool, recordó que el Paris Saint Germain no tuvo que jugar en la Ligue 1 este fin de semana, mientras que ellos han tenido menos recuperación y menos tiempo para poder preparar la vuelta de cuartos de final que se disputa este martes.

El centrocampista húngaro atendió este lunes a los medios de comunicación antes de que su equipo trate de remontar el 2-0 que arrastran del Parque de los Príncipes. Mientras que ellos jugaron el sábado contra el Fulham, jugándose la clasificación a la Champions del año que viene, los de Luis Enrique vieron su partido doméstico aplazado como favor por parte de su competición, para poder preparar con más tiempo el encuentro.

“Por supuesto que es diferente cuando ellos pueden descansar entre los dos partidos. Tienen más tiempo para recuperarse, para analizar el encuentro y para prepararse. Después de la ida nosotros tuvimos que preparar el encuentro contra el Fulham, jugamos hace dos días y ahora contra el PSG de nuevo. Algunos jugadores han tenido que jugar ambos partidos, así que sí, es una gran diferencia”.

“No estoy aquí para decirle a la Premier que nos debería ayudar, ése no es el caso. Tenemos que lidiar con ellos y somos los suficientemente profesionales para hacerlo”, añadió Szoboszlai.

Los ‘Reds’ necesitan remontar el 2-0 de la ida para seguir con posibilidades de ganar un título este año.

“Va a ser un partido diferente, haremos las cosas diferente y daremos todo lo que es posible. Si lo damos todo y no pasamos, aún podemos tener la cabeza alta. Pero todos saben lo que hay que hacer y de verdad que creo que hay una gran oportunidad mañana”.

Si el Liverpool no elimina al PSG, cumplirá una temporada en blanco y se quedará con el único aliciente de pelear por clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.