Así llega Panamá sub-20 a la final vs Costa Rica en los Juegos Centroamericanos 2025

La selección de Panamá sub-20 está a las puertas de conseguir la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 cuando se enfrenten en la final a Costa Rica este martes 28 de octubre en el estadio Cementos Progreso.

Los dirigidos por Felipe Baloy han tenido un paso prácticamente perfecto, con dos victorias y un empate, en estos juegos para instalarse en la gran final. De una manera invicta, Panamá sub-20 es la gran favorita para llevarse el oro, esto luego de haber vencido a los ticos en la fase de grupos (3-0), sin embargo en el fútbol todo puede pasar.

Durante las semifinales, las cuales se jugaron el pasado domingo 26 de octubre, el equipo panameño venció 3-1 a El Salvador gracias a los goles de Ariel Arroyo por partida doble y uno más de Josué Vergara, quien volvió a ver puerta tras anotarle a Costa Rica días atrás.

Gracias a esta última victoria ante los salvadoreños, Panamá consiguió su pase los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los cuales forman parte del ciclo olímpico de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Hasta el momento, el equipo juvenil panameño es la única selección que marcha sin derrotas en los presentes juegos. En el primero partido, contra Honduras, empataron 2-2 con un doblete de Oscar Peñalba.

En el segundo encuentro, precisamente ante los ticos, Panamá venció sin muchos problemas 3-0 con goles de Vergara y un doblete de Héctor Ríos. Mientras que en las semifinales, como se había mencionado anteriormente, dejaron en el camino a El Salvador con un marcador de 3-1.

La final por la medalla de oro se disputará este martes 28 de octubre a las 2:00 p.m. (hora local) en el estadio Cementos Progreso.