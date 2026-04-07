Brasil maravilla en México ’70

El primer mundial mexicano se jugará en una franja horaria de mediodía para permitir al público europeo mayor acceso, será el primero emitido vía satélite y a color. La señal será adquirida por RPC Televisión convirtiéndose en el primer mundial que verá en directo Panamá, tendrá como presentador al periodista Edmundo Vargas.Hoy 56 años después, Edmundo Vargas en su apartamento en Marbella ata cabos en su memoria. 'Me habló Jimmy De la Guardia, me dijo que teníamos el mundial y que me encargara. La señal nos llegaba con el audio incorporado de los narradores mexicanos. Yo hacia la antesala, luego el espacio del medio tiempo y el cierre. En el país se prendió la fiebre por el fútbol, Canal 2 Televisora Nacional se unió a las trasmisiones. Lo hicimos con los 32 partidos, éramos de los pocos países en el área que los puso todos. Desde entonces se siguió haciendo'.El mundial mexicano introducía una llamativa novedad, la utilización de las tarjetas amarillas para amonestar a los jugadores y la roja para la expulsión. El inventor fue el árbitro inglés Ken Aston, quien había dirigido el violento partido entre Chile e Italia, en Chile 1962, al que se llamó la Batalla de Santiago. Comentó haberse inspirado en los colores reconocidos internacionalmente de los semáforos.