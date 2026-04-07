Brasil maravilla en México ’70

En las eliminatorias de la Concacaf para asistir a México 70’ un hecho va a tener resonancia e impacto noticioso un año antes, el conflicto bélico desatado entre Honduras y El Salvador. Tenía de fondo pugnas políticas, económicas y territoriales entre los países, a las cuales le dieron rienda suelta tensionando el ambiente en los partidos que debían disputar entre ellos, encendiéndose la chispa en el segundo encuentro, el 14 de junio de 1969, en San Salvador, luego de la victoria cuscatleca 3-0. El conflicto bélico terminaría conociéndose como La guerra del fútbol, duró cien horas dejando numerosas víctimas, se estiman unos seis mil muertos, veinte mil heridos y cuantiosos daños materiales. Como Honduras había ganado 1-0 el primer partido, se disputó un encuentro de desempate en Ciudad de México en el que se impusieron los salvadoreños 3-2. El Salvador luego tendría que superar a Haití para clasificar a su primer mundial. Las expectativas con la Copa Mundial México 70’ eran enormes y el torneo no iba a defraudar, a la competición llegaban los tres bicampeones: Brasil, Italia y Uruguay en un desafío que se intuía con visos de definitivo por cuál de ellos se iba a llevar para siempre a casa el Trofeo Jules Rimet.

...Y Panamá lo vio todo en TV

El primer mundial mexicano se jugará en una franja horaria de mediodía para permitir al público europeo mayor acceso, será el primero emitido vía satélite y a color. La señal será adquirida por RPC Televisión convirtiéndose en el primer mundial que verá en directo Panamá, tendrá como presentador al periodista Edmundo Vargas. Hoy 56 años después, Edmundo Vargas en su apartamento en Marbella ata cabos en su memoria. “Me habló Jimmy De la Guardia, me dijo que teníamos el mundial y que me encargara. La señal nos llegaba con el audio incorporado de los narradores mexicanos. Yo hacia la antesala, luego el espacio del medio tiempo y el cierre. En el país se prendió la fiebre por el fútbol, Canal 2 Televisora Nacional se unió a las trasmisiones. Lo hicimos con los 32 partidos, éramos de los pocos países en el área que los puso todos. Desde entonces se siguió haciendo”. El mundial mexicano introducía una llamativa novedad, la utilización de las tarjetas amarillas para amonestar a los jugadores y la roja para la expulsión. El inventor fue el árbitro inglés Ken Aston, quien había dirigido el violento partido entre Chile e Italia, en Chile 1962, al que se llamó la Batalla de Santiago. Comentó haberse inspirado en los colores reconocidos internacionalmente de los semáforos.

Una maquina ofensiva

El continente americano vivía una oleada de dictaduras militares, Brasil no estuvo exento de ello. En octubre de 1969, el militar Emilio Medici fue instalado en el poder; el entrenador de la Selección de Brasil era Joao Saldanha. Exfutbolista y exentrenador de Botafogo, se había desempeñado durante un tiempo como comentarista en los medios de comunicación, un crítico mordaz. Dirigiendo a Brasil en las eliminatorias, le había clasificado al mundial con buenos resultados, pero abrió un debate nacional al prescindir de Pelé. En un país que el fútbol es religión, se afirma que el presidente Medici presionaba a Saldanha con sus recomendaciones y este renunció. Nombraron en su remplazo a una leyenda: Mário Jorge Lobo Zagallo, exjugador y campeón mundial en 1958 y 1962. De perfil conciliador se inclinó por darle un vuelco al equipo convocando a excompañeros suyos entre ellos a Pelé, Gerson y Tostão, inclinándose por un equipo netamente ofensivo. “No tuvo empacho en alinear dentro de un mismo equipo a cinco futbolistas que en sus clubes eran número diez y manijas: Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho y Gerson. Le quedó como reserva un sexto: Paulo César. Para equilibrar su esquema tenía dos volantes de contención y salida: Clodoaldo y Wilson Piazza. Eligió a los dos. Uno para la media cancha. Otro como segundo zaguero central y respaldo del medio juego. El sistema de juego elegido era un 4-4-2 que cuando Brasil pasaba al ataque se transformaba en un 3-2-5 y respondía a las condiciones naturales de sus integrantes”, sustenta el histórico periodista y analista argentino Juvenal, en su libro Fútbol en el alma.

Brasil conquista a todos