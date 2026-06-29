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Fútbol

Brasil remonta ante Japón y clasifica a octavos de final del Mundial 2026

Brasil espera rival en su camino hacia la conquista de su sexto título mundial.
Brasil espera rival en su camino hacia la conquista de su sexto título mundial. EFE
Por
Leiny Pérez
  • 29/06/2026 12:11
La Canarinha reaccionó tras ir perdiendo en Houston y venció 2-1 a Japón con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiendo su jerarquía para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti remontó un marcador adverso y derrotó 2-1 a Japón este lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, asegurando su presencia en la siguiente ronda y manteniendo vivo el sueño de conquistar su sexto campeonato del mundo.

El conjunto asiático sorprendió desde el primer tiempo con un planteamiento ordenado que neutralizó gran parte del poder ofensivo brasileño. A pesar del dominio de la posesión por parte de la Canarinha, Japón aprovechó un error defensivo para abrir el marcador.

Al minuto 29, Kaishu Sano interceptó un pase equivocado de Danilo, condujo el balón hasta las inmediaciones del área y sacó un potente remate que venció a Alisson Becker para poner el 1-0. El tanto significó el primer gol internacional del mediocampista japonés y silenció a los aficionados brasileños presentes en Houston.

Brasil intentó reaccionar antes del descanso con aproximaciones de Vinícius Júnior, Bruno Guimarães y Matheus Cunha, pero la sólida actuación del guardameta Zion Suzuki y el orden defensivo japonés mantuvieron la ventaja asiática al término de la primera mitad.

Para el complemento, Ancelotti movió el banquillo e ingresó a Gabriel Martinelli en busca de mayor profundidad por las bandas.

La insistencia brasileña encontró recompensa al minuto 55. Gabriel Magalhães envió un centro preciso al área y Casemiro apareció para conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones a Suzuki e igualó el marcador 1-1.

Con el empate, Brasil tomó el control absoluto del encuentro y comenzó a generar constantes oportunidades sobre la portería japonesa. Vinícius Júnior fue uno de los jugadores más activos en ataque, mientras Martinelli aportó velocidad y desequilibrio desde su ingreso.

Cuando todo apuntaba a que el partido se extendería al tiempo extra, apareció el gol de la clasificación. Al minuto 90+3, Gabriel Martinelli aprovechó un descuido defensivo para enviar el balón al fondo de la red y sellar el definitivo 2-1, desatando la celebración brasileña.

Japón, que había ilusionado con una de las grandes sorpresas del torneo, quedó eliminado tras ofrecer una destacada actuación durante buena parte del compromiso.

Brasil, cinco veces campeón del mundo, mantiene intacta su aspiración de conquistar una sexta Copa del Mundo y ahora espera conocer a su rival en los octavos de final, que saldrá del enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega.

La selección sudamericana confirmó así su capacidad de reacción en momentos de presión y continúa su camino en busca de otra consagración mundial.

2:03 PM
29/06/2026

Se termina el partido

El marcador queda 2-1 a favor de Brasil

1:57 PM
29/06/2026

Goooool de Brasil

Martinelli le devuelve el sueño a la Canarinha y anota el gol

1:53 PM
29/06/2026

Añaden 6 minutos al segundo tiempo

1:53 PM
29/06/2026

Córner para Brasil

El potente tiro de Vinícius Júnior fue bloqueado por el defensor japonés

1:49 PM
29/06/2026

Tiro libre a favor de Brasil

1:46 PM
29/06/2026

Saque de esquina para Brasil

1:45 PM
29/06/2026

Tarjeta amarilla para Suzuki (25)

1:40 PM
29/06/2026

Nuevo cambio para Japón

Entra Ao Tanaka y se retira Daichi Kamada

1:30 PM
29/06/2026

Doble cambio en Japón

Entran Junnosuke Suzuki por Keito Nakamura y Yukinari Sugawara por Ritsu Doan

1:28 PM
29/06/2026

Cambios para la selección de Brasil

Sale Matheus Cunha y entra Gabriel Martinelli

1:18 PM
29/06/2026

Gol de Brasil

Casemiro anota el gol para la Canarinha

1:16 PM
29/06/2026

Guimaraes remata directo a portería por Brasil. Suzuki vuelve a atajar el balón

1:10 PM
29/06/2026

Tarjeta amarilla para Danilo

1:10 PM
29/06/2026

Empieza el segundo tiempo

12:49 PM
29/06/2026

Lucas Paquetá remata directo a la portería

12:49 PM
29/06/2026

Cuatro minutos de reposición finalizando el primer tiempo

12:45 PM
29/06/2026

Tarjeta amarilla para Daichi Kamada

12:39 PM
29/06/2026

Matheus Cunha remata directo a portería

12:37 PM
29/06/2026

Remate desviado de Vinícius Júnior para Brasil

 

12:31 PM
29/06/2026

Kaishu Sano anota el gol para el equipo japonés

12:29 PM
29/06/2026

Gol de Japón 

12:26 PM
29/06/2026

Pausa de hidratación

12:14 PM
29/06/2026

Tarjeta amarilla para Casemiro

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