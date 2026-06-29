Brasil remonta ante Japón y clasifica a octavos de final del Mundial 2026

Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiendo su jerarquía para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti remontó un marcador adverso y derrotó 2-1 a Japón este lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, asegurando su presencia en la siguiente ronda y manteniendo vivo el sueño de conquistar su sexto campeonato del mundo.

El conjunto asiático sorprendió desde el primer tiempo con un planteamiento ordenado que neutralizó gran parte del poder ofensivo brasileño. A pesar del dominio de la posesión por parte de la Canarinha, Japón aprovechó un error defensivo para abrir el marcador.

Al minuto 29, Kaishu Sano interceptó un pase equivocado de Danilo, condujo el balón hasta las inmediaciones del área y sacó un potente remate que venció a Alisson Becker para poner el 1-0. El tanto significó el primer gol internacional del mediocampista japonés y silenció a los aficionados brasileños presentes en Houston.

Brasil intentó reaccionar antes del descanso con aproximaciones de Vinícius Júnior, Bruno Guimarães y Matheus Cunha, pero la sólida actuación del guardameta Zion Suzuki y el orden defensivo japonés mantuvieron la ventaja asiática al término de la primera mitad.

Para el complemento, Ancelotti movió el banquillo e ingresó a Gabriel Martinelli en busca de mayor profundidad por las bandas.

La insistencia brasileña encontró recompensa al minuto 55. Gabriel Magalhães envió un centro preciso al área y Casemiro apareció para conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones a Suzuki e igualó el marcador 1-1.

Con el empate, Brasil tomó el control absoluto del encuentro y comenzó a generar constantes oportunidades sobre la portería japonesa. Vinícius Júnior fue uno de los jugadores más activos en ataque, mientras Martinelli aportó velocidad y desequilibrio desde su ingreso.

Cuando todo apuntaba a que el partido se extendería al tiempo extra, apareció el gol de la clasificación. Al minuto 90+3, Gabriel Martinelli aprovechó un descuido defensivo para enviar el balón al fondo de la red y sellar el definitivo 2-1, desatando la celebración brasileña.

Japón, que había ilusionado con una de las grandes sorpresas del torneo, quedó eliminado tras ofrecer una destacada actuación durante buena parte del compromiso.

Brasil, cinco veces campeón del mundo, mantiene intacta su aspiración de conquistar una sexta Copa del Mundo y ahora espera conocer a su rival en los octavos de final, que saldrá del enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega.

La selección sudamericana confirmó así su capacidad de reacción en momentos de presión y continúa su camino en busca de otra consagración mundial.