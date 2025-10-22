Champions League: Michael Amir Murillo entró de cambio en el Sporting CP vs Marsella

Michael Amir Murillo volvió a ver acción con el Olympique de Marsella en una nueva jornada de la UEFA Champions League. A pesar de haber perdido la titularidad con el cuadro francés debido a la fuerte competencia (Emerson, Pavard y Balerdi) en su posición, el panameño sigue viendo minutos con el entrenador Roberto De Zerbi.

En la derrota 2-1 ante el Sporting Portugal, Murillo ingresó en la segunda parte y disputó 45 minutos, tras la expulsión de Emerson en la recta final del primer tiempo al ver dos cartulinas amarillas. Tras este hecho, De Zerbi tuvo que rearmar el equipo con un 5-3-1 en el campo, colocando a Murillo como lateral izquierdo.

En la primera acción defensiva que tuvo Murillo, se barrió por el sector izquierdo para evitar un centro enviado por Iván Fresneda. El Marsella jugando con 10 futbolistas, el cuadro portugués aprovechó para adelantar las líneas y generar una presión asfixiante sobre el equipo francés.

Fue cuestión de tiempo para que los locales remontaran el marcador con anotaciones de Geny Catamo y Allison Santos a los 69 y 89 minutos respectivamente. En la parte final del compromiso, Murillo pasó al sector derecho para sumarse una que otra vez al ataque, pero no pudo ayudar a los suyos en esta faceta ante la inferioridad numérica que tenían.

Ante el Sporting, Murillo disputó 45 minutos, apenas dio seis pases (cuatro de ellos completado), tocó la pelota 24 veces, hizo tres entradas, recuperó el balón en una ocasión e interceptó el esférico una vez.

Esta es una temporada inédita para Murillo en comparación a las dos anteriores con el Olympique de Marsella. Si bien es cierto que ha participado en todos los encuentros esta temporada (11 en todas las competencias), en cuatro de los últimos cinco de ellos ha entrado de cambio.

En los cinco restantes ha salido como titular y ha completado los 90 minutos en tan solo cuatro compromisos de los 11 disputados. A pesar de haber jugado en los tres encuentros del Marsella en la Champions League, en ninguno de ellos ha salido desde el 11 titular y acumula 65 minutos de 270 posibles.

Con poco tiempo para digerir esta derrota, el Marsella debe preparase para enfrentar al Lens por la Ligue 1 este sábado 25 de octubre a las 2:00 p.m. (hora local).