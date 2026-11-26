El agente de scouting colonense Tomás Taylor, quien ejerce funciones en la agencia de representación CSF - IDUB Global con sede en Madrid, España, concretó la incorporación del futbolista español de 15 años, Antonio Ayra Garcia a en las categorías juveniles del Real Madrid.
La información fue dada a conocer por el periodista panameño René Bellido a través de sus redes sociales, donde detalló la vinculación laboral de Taylor con la firma europea y la operación realizada en la capital española.
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La gestión de Taylor en Madrid se produce en paralelo a la actividad de futbolistas panameños que compiten durante la temporada 2026-2027 en distintas divisiones del sistema de ligas de España, tanto en categorías profesionales como formativas.
Entre los jugadores panameños con registro activo en clubes españoles figuran:
A lo largo de la historia reciente, el fútbol español también ha contado con la participación de otros internacionales panameños en sus categorías de ascenso y Primera División, entre ellos Édgar Yoel Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Fidel Escobar, y referentes históricos como Rommel Fernández y Julio César Dely Valdés.