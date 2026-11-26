El agente de scouting colonense Tomás Taylor, quien ejerce funciones en la agencia de representación CSF - IDUB Global con sede en Madrid, España, concretó la incorporación del futbolista español de 15 años, Antonio Ayra Garcia a en las categorías juveniles del Real Madrid. La información fue dada a conocer por el periodista panameño René Bellido a través de sus redes sociales, donde detalló la vinculación laboral de Taylor con la firma europea y la operación realizada en la capital española.

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Legionarios panameños en el fútbol de España

La gestión de Taylor en Madrid se produce en paralelo a la actividad de futbolistas panameños que compiten durante la temporada 2026-2027 en distintas divisiones del sistema de ligas de España, tanto en categorías profesionales como formativas. Entre los jugadores panameños con registro activo en clubes españoles figuran:

Edward Cedeño: El mediocampista de 23 años pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion), club con el que firmó contrato hasta junio de 2028 tras su paso a préstamo por la S. D. Tarazona y el Albacete Balompié.

Martín Krug: El defensor central de 20 años milita en el Juventud Torremolinos C. F. de la Primera Federación, equipo al que llegó cedido por el Levante U. D. para la temporada 2026-2027 luego de completar su etapa formativa en el filial levantinista y debutar con el primer equipo en la Copa del Rey.

Josiel Núñez: El volante de 33 años forma parte de la plantilla de la Agrupación Deportiva Alcorcón en la Primera Federación, tras haber desarrollado trayectoria previa en el fútbol español con el C. F. Intercity y el Recreativo de Huelva.