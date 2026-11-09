Histórico: Surfista panameña de 11 años gana torneo Sub-21 en Costa Rica

El resultado obtenido este domingo 8 de noviembre convierte a Van Godtsenhoven en la primera atleta de Panamá que consigue una victoria en esa división dentro de la franquicia regional del circuito escolar estadounidense.

La surfista panameña de 11 años, Juliette Van Godtsenhoven, obtuvo el primer lugar de la categoría Sub-21 en la jornada inaugural de la Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico 2026-2027 de la Asociación Nacional de Surfing Escolar de los Estados Unidos (NSSA, por sus siglas en inglés), celebrada en Playa Jacó, en la provincia de Puntarenas en Costa Rica.

La competencia reunió a 90 atletas provenientes de 12 países en el Pacífico Central costarricense.

Van Godtsenhoven, quien reside en Playa Venao, provincia de Los Santos, tomó la delantera de la serie tras registrar una puntuación en una ola izquierda en el inicio de la manga final, ventaja que sostuvo hasta la conclusión del bloque de competencia.

La panameña participó este año como integrante de la selección nacional en el Campeonato Mundial Junior disputado en El Salvador y registró el quinto puesto en el ranking del Circuito Nacional de Costa Rica 2026.

La NSSA constituye la principal plataforma de desarrollo del surf escolar y juvenil estadounidense.

El calendario de la temporada 2026-2027 para la Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico continuará en suelo costarricense con competencias programadas en Santa Teresa de Cóbano durante diciembre, Guanacaste en febrero, Playa Cieneguita en marzo y Playa Hermosa en mayo