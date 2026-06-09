Director de la OMS respalda a árbitro somalí excluido del Mundial

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este martes 9 de junio su apoyo al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan luego de que este fuera apartado del Mundial 2026 tras la negativa de Estados Unidos a permitirle ingresar al país.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Tedros lamentó la situación del juez africano y destacó que su trayectoria ya representa un hito para Somalia y para el arbitraje del continente.

“Omar Artan no solo hizo el Mundial, sino que hizo historia como el primer árbitro somalí en llegar allí, y como el mejor de África. Ese hito permanece sin importar qué”, escribió el jefe de la OMS.

El pronunciamiento se produjo después de que la FIFA confirmara que Artan no podrá entrenar ni dirigir partidos en la Copa del Mundo debido a que las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país.

Tedros sostuvo que la exclusión no borra los logros alcanzados por el árbitro y manifestó confianza en que volverá a tener oportunidades en el escenario internacional.

“Alcanzaste la cima de tu profesión e inspiraste a toda una generación en casa solo con llegar allí”, añadió.

La FIFA informó el lunes que el árbitro somalí quedó fuera del torneo después de que las autoridades migratorias estadounidenses determinaran que era inadmisible para ingresar al país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que Artan fue sometido a una inspección adicional cuando llegó al aeropuerto de Miami procedente de Estambul y que posteriormente se le negó la entrada por asuntos relacionados con la verificación de antecedentes.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han explicado públicamente cuáles fueron esos hallazgos.

Por su parte, representantes del gobierno somalí han sostenido que el árbitro contaba con una visa válida y cuestionaron la decisión.

Artan, de 34 años, formaba parte de los 52 árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial 2026. También estaba llamado a convertirse en el primer somalí en arbitrar una Copa del Mundo.

El juez obtuvo la escarapela FIFA en 2018 y fue reconocido por la Confederación Africana de Fútbol como mejor árbitro africano en 2025.

La reacción del representante de la OMS añade una dimensión internacional al caso, que ya había generado críticas desde Somalia y dentro de sectores vinculados al fútbol africano.