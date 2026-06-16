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Fútbol

Director técnico de Ghana: ‘Panamá es un equipo muy difícil y competitivo’

DT de Ghana elogia a Panamá y asegura que su equipo saldrá a buscar la victoria
DT de Ghana elogia a Panamá y asegura que su equipo saldrá a buscar la victoria Jean-Paul Francis Botello | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/06/2026 17:45
La selección de Ghana se declara lista para afrontar un duro compromiso ante Panamá.

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El director técnico de la selección de Ghana, Carlos Queiroz, destacó las fortalezas de Panamá de cara al encuentro que ambas selecciones disputarán este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa previa al partido, el estratega portugués reconoció el nivel del conjunto canalero y aseguró que será un rival complicado.

“El equipo de Panamá es un equipo muy difícil, bien organizado y con mucha experiencia. Es un equipo muy competitivo. Nosotros lo respetamos como respetamos a Inglaterra y a Croacia, pero para mí lo más importante es ganar”, expresó Queiroz.

El entrenador también elogió la calidad de los jugadores de ambas selecciones al señalar: “Buenísimos jugadores, nosotros también”.

Queiroz subrayó que en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos y que todos los equipos llegan con la misma ilusión de avanzar en el torneo.

“En el fútbol no hay nadie accesible ni fácil. Tienes dos equipos bien preparados y con el mismo sueño”, sostuvo.

Ghana se declara lista para luchar por la victoria en su debut mundialista

Asimismo, destacó la exigencia de la competición y aseguró que sus dirigidos están preparados para afrontar el reto que representa cada partido mundialista.

Estamos listos para hacer todo e intentar un mejor fútbol, pelear más e intentar ser más rápidos en las respuestas, porque es la única forma de estar más cerca de la victoria”, manifestó.

El técnico afirmó sentirse confiado de cara al compromiso y reiteró que la mentalidad de Ghana será buscar el triunfo durante los 90 minutos, en un duelo que considera fuerte y equilibrado por las aspiraciones de ambos equipos.

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