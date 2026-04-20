Duelo de Panas: Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez se miden en México

Se acerca la parte final de ronda regular del Torneo Clausura de la Liga MX 2026 y varios panameños podrán decir presente en la siguiente fase del torneo mexicano.

Adalberto Carrasquilla, del Pumas, y José Luis Rodríguez, del FC Juárez, se enfrentarán en el conocido ‘duelo de panas’ este martes 21 de abril en casa del club universitario.

El Pumas, quienes ya tienen amarrado su pase a la siguiente fase, intentarán buscar los tres puntos y aumentar su ventaja sobre sus demás perseguidores. En estos momentos el club universitario se mantiene en el tercer lugar con 30 puntos. Apenas han caído una vez y han sumado hasta ocho triunfos, números que les permiten gozar de un lugar privilegiado en la tabla.

Lo importante de esto es que aún pueden optar por el primero puesto, el cual es ocupado por el Chivas, pero no solo dependen de ellos. Por el lado de la figura de Carrasquilla, se espera que salga desde el 11 titular en el partido ante el Juárez.

El panameño suma 14 partidos con el cuadro mexicano y tan solo se ha perdido uno de los 15 disputados. Si lo traducimos en su porcentaje de participación, el jugador de la selección de Panamá ha jugado el 80% de los minutos posibles, es decir un total de 1.083 hasta el momento. Mientras que suma dos goles y una asistencia en este Clausura 2026.

Del otro lado de la moneda, José Luis Rodríguez aún sigue luchando con el Juárez para meterse a la siguiente ronda, pero no tendrán una tarea sencilla. Están a cinco puntos del último lugar que concede un puesto a la siguiente fase con seis unidades restantes por jugar.

Será importante conseguir un resultado favorable ante el Pumas, así como buscar sí o sí la victoria ante el Atlético San Luis en la última jornada de la fase de liga.

En cuanto a Rodríguez, el panameño viene de jugar 90 minutos ante el León. Aunque sigue teniendo presencia sobre el terreno de juego, el futbolista de 27 años no anota o asiste desde el pasado 13 de marzo cuando dio un pase a gol contra el Monterrey. Mientras que su último gol fue ante el Atlas el pasado 27 de febrero en la victoria 3-1.

Lo que sí es cierto es que ambos jugadores intentarán dar lo mejor de sí para que sus equipos lleguen en buena forma a la siguiente fase, mientras que también harán lo posible por llegar a esa fase de eliminatorias.

El encuentro entre el Pumas y el Juárez está pactado para este miércoles 20 de abril a las 8:00 p.m. (hora local).