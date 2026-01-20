Duelo de titanes en Champions: Michael Murillo y el Marsella reciben al Liverpool

Estamos viendo, quizás, la mejor versión de Michael Murillo desde que llegó al viejo continente. Totalmente asentado en el Olympique de Marsella, el defensor panameño es uno de los jugadores que habitualmente sale desde el 11 titular del cuadro francés.

Este año Murillo debutó en la UEFA Champions League y tendrá ahora otro reto muy importante por delante. Este miércoles 21 de enero el Olympique de Marsella recibirá al Liverpool en el Vélodrome, partido que se antoja como un duelo de titanes por lo que representa y el buen momento en el que atraviesan ambos conjuntos.

El jugador de 29 años tiene números para levantar la mano y ver minutos contra uno de los equipos más ganadores de esta competición. De hecho, Murillo partió como titular en la goleada el fin de semana pasado ante el Angers 2-5. En ese compromiso, Murillo entregó su tercera asistencia de la campaña, empatando la cantidad máxima que ha logrado en una temporada. Sumado a ello, lleva dos partidos al hilo asistiendo a sus compañeros. Contra el Bayeux, por la Copa de Francia, Murillo logró dos pases a gol, confirmando su buen momento en el cuadro dirigido por Roberto De Zerbi.

El panameño tiene una fuerte competencia en la zaga del equipo. Jugadores como Emerson, Facundo Medina, Benjamín Pavard, Leonardo Balerdi e incluso Timothy Weah pueden actuar en cualquiera de las cuatro demarcaciones defensivas.

A pesar de la fuerte competencia, Murillo siempre ha salido a relucir en el equipo, siendo uno de los jugadores de confianza para De Zerbi. El panameño disputó los 90 minutos el último partido por esta competencia contra el Union St. Gilloise debido a las bajas en defensa del Marsella.