Duelo de titanes en Champions: Michael Murillo y el Marsella reciben al Liverpool

Ahora conta el Liverpool, Murillo tiene la oportunidad de enfrentarse a jugadores de élite como <b>Florian Wirtz, Virgil van Dijk, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai</b>, entre otros.Destacar que tanto el Liverpool como el Marsella necesitan la victoria si quieren evitar finalizar en la zona de <i>play-off</i> y meterse entre los mejores ocho equipos del torneo en esta fase de liga.El partido entre el Marsella y el Liverpool está pactado para este miércoles 21 de enero a las 3:00 p.m. (hora local).