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Fútbol

Ecuador firma una hazaña histórica ante Alemania y mantiene vivo el sueño mundialista

Aficionados de Ecuador se reúnen en Times Square en Nueva York.
Aficionados de Ecuador se reúnen en Times Square en Nueva York. EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/06/2026 14:54
Los minutos finales fueron de resistencia absoluta para los ecuatorianos, que defendieron su resultado 2-1

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En una tarde memorable en el New York New Jersey Stadium, la Selección de Ecuador consiguió una victoria épica por 2-1 sobre Alemania en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece rompe los pronósticos, suma 4 puntos y mantiene opciones matemáticas para clasificar a los Dieciseisavos de Final como uno de los mejores terceros lugares de la competencia.

El encuentro comenzó con máxima presión para la escuadra sudamericana, que arrastraba una preocupante sequía goleadora en el torneo. La jerarquía alemana se hizo notar de inmediato: apenas al minuto 2, un desborde letal culminó con una asistencia de Florian Wirtz para que Leroy Sané definiera por abajo, venciendo a Hernán Galíndez e instalando el fantasma de la eliminación tricolor.

Sin embargo, la respuesta ecuatoriana fue inmediata y llena de personalidad. Al minuto 9, tras forzar un error en la salida germana, Nilson Angulo capturó un balón en tres cuartos de cancha, se perfiló y sacó un potente derechazo inatajable para Manuel Neuer. El 1-1 no solo devolvió la confianza a “La Tri”, sino que rompió una racha histórica de 242 minutos sin anotar para Ecuador en las Copas del Mundo.

Durante la segunda mitad, el partido se tornó de ida y vuelta con un alto desgaste físico. Alemania buscó rotar sus piezas con los ingresos de Deniz Undav y Pascal Groß, e incluso el VAR tuvo que intervenir al inicio del complemento para desestimar un penal inicialmente sancionado a favor de los europeos. Ecuador no retrocedió y continuó castigando las imprecisiones defensivas del rival.

La recompensa definitiva llegó al minuto 77. Tras un tiro de esquina cerrado y un pivoteo en el área por parte de Kevin Rodríguez, el atacante Gonzalo Plata apareció de manera providencial para rematar con pierna izquierda al ángulo superior derecho, desatando la locura en las tribunas y sentenciando el 2-1 definitivo. Los minutos finales fueron de resistencia absoluta para los ecuatorianos, que defendieron con uñas y dientes un triunfo histórico.

4:58 PM
25/06/2026

Gano Ecuador 

 

4:58 PM
25/06/2026

Tiro libre de Ecuador 

4:56 PM
25/06/2026

Saque de banda de Alemania

4:55 PM
25/06/2026

Saque de banda de Beer

4:54 PM
25/06/2026

Undav con acción de riesgo 

4:51 PM
25/06/2026

Siete minutos de extensión 

4:51 PM
25/06/2026

La pelota a manos de Neuer

4:50 PM
25/06/2026

Tiro libre de Alemania

4:50 PM
25/06/2026

Tarjeta amarilla para Plata 

4:49 PM
25/06/2026

Tiro de esquina de Raum 

4:49 PM
25/06/2026

Tiro libre de Raum 

4:46 PM
25/06/2026

Cambios de Ecuador 

Sale Yeboahiy entran Torres y Caicedo 

4:41 PM
25/06/2026

Pelota a manos de Neuer

4:38 PM
25/06/2026

Gol de Ecuador 

4:38 PM
25/06/2026

Tiro de esquina de Ecuador 

4:38 PM
25/06/2026

Intento de gol de Ecuador 

4:37 PM
25/06/2026

Ecuador retiene ataque de gol 

4:36 PM
25/06/2026

Saque de meta de Ecuador 

4:36 PM
25/06/2026

Tiro libre de Alemania 

4:33 PM
25/06/2026

Cambios de Ecuador

4:29 PM
25/06/2026

Espacio de hidratación 

4:29 PM
25/06/2026

Saque de porteria de Ecuador

4:29 PM
25/06/2026

Saque lateral de Alemania

4:28 PM
25/06/2026

Tiro lateral de Alemania 

4:27 PM
25/06/2026

La pelota a manos de Neuer 

4:26 PM
25/06/2026

Tiro libre de Vite 

4:25 PM
25/06/2026

Cambios de Alemania 

Entra en Bieir

4:25 PM
25/06/2026

Cambios de Ecuador 

Entran Rodriguez y Preciado se fueron Franco y Alan 

4:24 PM
25/06/2026

Galindez mide la pelota 

4:24 PM
25/06/2026

Ataque de Alemania

4:22 PM
25/06/2026

Neuer en el fondo 

4:21 PM
25/06/2026

Saque lateral de Thiaw 

4:20 PM
25/06/2026

Cambios de Alemania

Se va Kimich y Havertz y entran Undav y Thiaw 

4:19 PM
25/06/2026

Willian en el fondo 

4:18 PM
25/06/2026

Falta sobre Musiala

4:18 PM
25/06/2026

Saque lateral de Ecuador 

4:17 PM
25/06/2026

Hincapié realiza saque lateral 

4:16 PM
25/06/2026

Tiro libre para Ecuador 

4:16 PM
25/06/2026

Zanet queda corta en zona de peligro

4:15 PM
25/06/2026

Neuer hace lanzamiento

4:14 PM
25/06/2026

Tiro de esquina de Ecuador 

4:14 PM
25/06/2026

Angulo contra Kimich en zona de peligro

4:12 PM
25/06/2026

Saque de mano de Kimich

4:12 PM
25/06/2026

Valencia choca contra el equipo de Ecuador 

4:11 PM
25/06/2026

Saque lateral de Alemania

4:11 PM
25/06/2026

Tarjeta amarilla para Franco 

4:10 PM
25/06/2026

Tiro libre de Ecuador 

4:09 PM
25/06/2026

Penal anulado de Alemania

4:09 PM
25/06/2026

Falta a favor de Ecuador sobre Pedro Vite 

4:07 PM
25/06/2026

Penal para Alemania 

4:06 PM
25/06/2026

Arranca el segundo tiempo 

3:50 PM
25/06/2026

Inicia entre tiempo 

3:49 PM
25/06/2026

Finalice el primer tiempo 

3:48 PM
25/06/2026

Saque lateral de Alemania

3:48 PM
25/06/2026

Vite se queja de contacto 

3:44 PM
25/06/2026

Tarjeta amarrilla contra Pavlovic

3:43 PM
25/06/2026

Tarjeta amarilla para Hincapie 

3:41 PM
25/06/2026

Saque lateral de Alemania 

3:40 PM
25/06/2026

Saque de mano de Alemania 

3:39 PM
25/06/2026

Saque lateral de Ecuador 

3:35 PM
25/06/2026

Tiro que esquina de Wairt

3:35 PM
25/06/2026

Museala falla intento de gol 

3:32 PM
25/06/2026

Ataque de Ecuador

3:31 PM
25/06/2026

Saque de mano de Raum 

3:31 PM
25/06/2026

El balón sale de zona defensiva de Ecuador

3:27 PM
25/06/2026

Pausa de hidratación 

3:25 PM
25/06/2026

Galindez ataja acción de Alemania

3:22 PM
25/06/2026

Rechaza Neuer

3:21 PM
25/06/2026

Tiro de esquina de Ecuador 

3:19 PM
25/06/2026

Tiro libre por Kimichi

3:19 PM
25/06/2026

Saque lateral por Ecuador

3:17 PM
25/06/2026

Saque lateral por Raum 

3:16 PM
25/06/2026

Ordoñez en zona defensiva 

3:11 PM
25/06/2026

Ataca Alemania

3:09 PM
25/06/2026

Gol de Ecuador 

3:07 PM
25/06/2026

Tiro libre de Ecuador

3:05 PM
25/06/2026

Tiro libro por Alemania 

3:05 PM
25/06/2026

Impacto contra Musiala

3:02 PM
25/06/2026

Saque lateral por Raum

3:01 PM
25/06/2026

Saque de banda de Ecuador 

3:00 PM
25/06/2026

Empieza el primer tiempo 

2:55 PM
25/06/2026

Canto del himno de Alemania 

2:54 PM
25/06/2026

Canto del Himno de Ecuador 

2:52 PM
25/06/2026

Inicio del acto protocolar

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