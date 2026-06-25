Ecuador firma una hazaña histórica ante Alemania y mantiene vivo el sueño mundialista

En una tarde memorable en el New York New Jersey Stadium, la Selección de Ecuador consiguió una victoria épica por 2-1 sobre Alemania en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece rompe los pronósticos, suma 4 puntos y mantiene opciones matemáticas para clasificar a los Dieciseisavos de Final como uno de los mejores terceros lugares de la competencia.

El encuentro comenzó con máxima presión para la escuadra sudamericana, que arrastraba una preocupante sequía goleadora en el torneo. La jerarquía alemana se hizo notar de inmediato: apenas al minuto 2, un desborde letal culminó con una asistencia de Florian Wirtz para que Leroy Sané definiera por abajo, venciendo a Hernán Galíndez e instalando el fantasma de la eliminación tricolor.

Sin embargo, la respuesta ecuatoriana fue inmediata y llena de personalidad. Al minuto 9, tras forzar un error en la salida germana, Nilson Angulo capturó un balón en tres cuartos de cancha, se perfiló y sacó un potente derechazo inatajable para Manuel Neuer. El 1-1 no solo devolvió la confianza a “La Tri”, sino que rompió una racha histórica de 242 minutos sin anotar para Ecuador en las Copas del Mundo.

Durante la segunda mitad, el partido se tornó de ida y vuelta con un alto desgaste físico. Alemania buscó rotar sus piezas con los ingresos de Deniz Undav y Pascal Groß, e incluso el VAR tuvo que intervenir al inicio del complemento para desestimar un penal inicialmente sancionado a favor de los europeos. Ecuador no retrocedió y continuó castigando las imprecisiones defensivas del rival.

La recompensa definitiva llegó al minuto 77. Tras un tiro de esquina cerrado y un pivoteo en el área por parte de Kevin Rodríguez, el atacante Gonzalo Plata apareció de manera providencial para rematar con pierna izquierda al ángulo superior derecho, desatando la locura en las tribunas y sentenciando el 2-1 definitivo. Los minutos finales fueron de resistencia absoluta para los ecuatorianos, que defendieron con uñas y dientes un triunfo histórico.