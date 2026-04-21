El Chelsea cae se aleja de la Champions League

El Chelsea encadenó este martes contra el Brighton &amp; Hove Albion su quinta derrota consecutiva en la Premier League (3-0), todas ellas sin marcar un solo gol, y se aleja de la clasificación para la Liga de Campeones.Salvo milagro, los ‘Blues’ no estarán el curso que viene en la máxima competición continental, lo que le puede costar el puesto a Liam Rosenior, que, pese a firmar en enero seis años y medio de contrato, lejos de mejorar al Chelsea de Enzo Maresca, lo ha empeorado.El Brighton, que le ha superado en la clasificación y sueña con jugar en Europa por segunda vez en su historia, le desarmó desde el primer minuto, cuando Robert Sánchez sacó una mano espectacular a una volea a bocajarro de Kaoru Mitoma.En el córner posterior a esa parada, la defensa del Chelsea fue incapaz de despejar el centro y Ferdi Kadioglu marcó el primer gol del encuentro.No habían pasado ni tres minutos y al Chelsea ya le tocaba remar. Y no remó, el Brighton continuó desnudando las carencias de este equipo y de no ser por una salvada de Trevoh Chalobah en la línea de gol, tras un grosero error de Robert, el marcador pudo ser de 2-0 al descanso.En la segunda mitad, pese a la entrada de Alejandro Garnacho, que al menos dio algo de desborde al equipo, el Brighton no bajó marchas y a los 56 minutos, Hinshelwood, a la contra, sentenció la victoria de su equipo.La goleada pudo ser de escándalo, porque desde el 2-0 Robert sacó varias paradas milagrosas para frenar la sangría. Hasta que el español no pudo más y en el tiempo añadido, Danny Welbeck, sin oposición, redondeó la goleada. A sus 35 años, el delantero inglés llama a la puerta de Thomas Tuchel con trece goles en esta Premier.En la liga, el Chelsea encadena derrotas contra el Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y Brighton (3-0). Son más de 380 minutos sin ver puerta en la Premier, desde el 4 de marzo cuando venció por 1-4 al Aston Villa.Ha caído hasta la séptima plaza, con 48 puntos, a siete del Liverpool, que ocupa la quinta posición. Esta jornada le pueden pasar el Brentford, el Bournemouth, el Everton y el Sunderland. El Brighton, por su parte, es sexto, con 50 puntos.