El dominio total del fútbol: El mapa de los 3 títulos mundiales de España

España ya no solo presume de haber levantado la Copa del Mundo con su selección masculina, sino que también cuenta con un Mundial femenino y una Eurocopa en un ciclo de éxitos que ha marcado una nueva etapa en su historia deportiva.

La conquista del Mundial 2026 por parte de la selección masculina española no solo significó la segunda estrella en la historia de La Roja, sino que confirmó el gran momento que atraviesa el fútbol español, que en los últimos años ha logrado conquistar títulos mundiales y europeos tanto en la rama masculina como femenina.

Cronología de los títulos que llevaron a España a la cima del fútbol

2010: España conquista su primer Mundial masculino

La historia de España en la élite mundial comenzó en Sudáfrica 2010, cuando la selección masculina consiguió su primera Copa del Mundo. Bajo la dirección de Vicente del Bosque, La Roja venció a Países Bajos en la final con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga y alcanzó la cima del fútbol internacional.

2023: La selección femenina entra en la historia con su primer Mundial

El fútbol español sumó una nueva página histórica en agosto de 2023, cuando la selección femenina conquistó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. España derrotó a Inglaterra por 1-0 en la final disputada en Sídney, con un gol de Olga Carmona, logrando su primera estrella mundial en la categoría femenina.

Ese título consolidó el crecimiento del fútbol femenino español y convirtió a España en una de las pocas selecciones que han logrado ser campeonas del mundo en ambas ramas.

2024: España vuelve a conquistar Europa

Un año después del Mundial femenino, la selección masculina volvió a celebrar un título internacional al proclamarse campeona de la Eurocopa 2024. España venció a Inglaterra en la final disputada en Berlín y sumó su cuarto campeonato europeo, reafirmando su lugar como una de las selecciones más exitosas del continente.

2025: España femenina mantiene su dominio internacional

La selección femenina continuó ampliando su palmarés al retener el título de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA. España derrotó a Alemania en la final por 3-0 y confirmó su presencia entre las grandes potencias del fútbol femenino mundial.

Aunque no pudo repetir el título continental, tras caer ante Inglaterra en la final de la última Eurocopa mediante penales después de un empate 1-1, España sigue siendo protagonista en el panorama europeo.

Además, la selección femenina aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027 tras finalizar líder de su grupo en la fase eliminatoria y superar a Inglaterra.

2026: La segunda estrella mundial para la selección masculina

La nueva consagración llegó con el Mundial 2026, donde España volvió a levantar la Copa del Mundo masculina. El título significó la segunda estrella para La Roja y completó una etapa histórica en la que el fútbol español conquistó el mundo en ambas categorías.

Con títulos mundiales en masculino y femenino, una Eurocopa y nuevos éxitos internacionales recientes, España se consolidó como una de las grandes referencias del fútbol mundial.