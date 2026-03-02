El posible castigo de la FIFA a Irán: Las duras sanciones si finalmente no se presentan al Mundial 2026

Irán tiene ciertas dudas de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de los altercados que ocurrieron días atrás. Estados Unidos tomó la decisión de atacar el país asiático y el conflicto bélico a escalado muy rápido en los últimos días.

El ámbito deportivo no se escapa de la realidad que se está viviendo en los países del Medio Oriente y precisamente Irán podría verse perjudicada de cara al Mundial 2026. En días anteriores, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, dejó en claro que ve “improbable” que el país asiático asista al torneo mundialista.

“Con lo que ocurrió con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, señaló Taj.

Si bien es cierto que hasta el momento no hay una postura oficial por parte de Irán en no ir al Mundial, las decisiones, como dijo Taj, le corresponden a otros estamentos. Sin embargo, ya pueden hacerse una idea de la sanción que les podría imponer la FIFA si deciden darse de baja del Mundial 2026.

Irán tiene en su calendario jugar los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Dos en Los Ángeles (vs. Nueva Zelanda y Bélgica) y uno en Seattle (vs. Egipto).

De acuerdo al estatuto del ente deportivo, concretamente en el Artículo 6 del reglamento del Mundial, si una selección clasificada a la Copa Mundial de la FIFA decide no asistir, la federación en cuestión podría recibir una multa de unos 700 mil dólares.

Sumado a ello, podrían excluir a la selección nacional de torneos venideros que organice la FIFA y por último el estamento deportivo podría solicitar una devolución del dinero que se le otorgó al equipo para prepararse de cara al Mundial.