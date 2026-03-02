El posible castigo de la FIFA a Irán: Las duras sanciones si finalmente no se presentan al Mundial 2026

Por si fuera poco, existe una posibilidad de que Estados Unidos e Irán se enfrenten en el Mundial. Tras el sorteo de grupo, los americanos fueron emparejados dentro del grupo D, mientras que los iraníes en el grupo G.En tal caso ambas naciones finalicen en el segundo puesto de su respectivo grupo, Irán y Estados Unidos jugarían en los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en AT&amp;T Stadium de Arlington, Texas, recinto con capacidad para más de 80 mil aficionados.Será cuestión de tiempo para ver la postura oficial de Irán, si finalmente asistirán al Mundial 2026 o no.