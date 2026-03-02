  1. Inicio
El posible castigo de la FIFA a Irán: Las duras sanciones si finalmente no se presentan al Mundial 2026

Mehdi Taremi, estrella de la selección iraní de fútbol. EFE
Jean-Paul Francis Botello
  • 03/03/2026 00:00
El presidente de la Federación de Fútbol de Irán expresó días atrás que ve “improbable” que el país asiático asista al certamen mundialista

Irán tiene ciertas dudas de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de los altercados que ocurrieron días atrás. Estados Unidos tomó la decisión de atacar el país asiático y el conflicto bélico a escalado muy rápido en los últimos días.

El ámbito deportivo no se escapa de la realidad que se está viviendo en los países del Medio Oriente y precisamente Irán podría verse perjudicada de cara al Mundial 2026. En días anteriores, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, dejó en claro que ve “improbable” que el país asiático asista al torneo mundialista.

“Con lo que ocurrió con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, señaló Taj.

Si bien es cierto que hasta el momento no hay una postura oficial por parte de Irán en no ir al Mundial, las decisiones, como dijo Taj, le corresponden a otros estamentos. Sin embargo, ya pueden hacerse una idea de la sanción que les podría imponer la FIFA si deciden darse de baja del Mundial 2026.

Irán tiene en su calendario jugar los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Dos en Los Ángeles (vs. Nueva Zelanda y Bélgica) y uno en Seattle (vs. Egipto).

De acuerdo al estatuto del ente deportivo, concretamente en el Artículo 6 del reglamento del Mundial, si una selección clasificada a la Copa Mundial de la FIFA decide no asistir, la federación en cuestión podría recibir una multa de unos 700 mil dólares.

Sumado a ello, podrían excluir a la selección nacional de torneos venideros que organice la FIFA y por último el estamento deportivo podría solicitar una devolución del dinero que se le otorgó al equipo para prepararse de cara al Mundial.

Sin visa para los iraníes

Si este problema de una posible sanción a Irán si finalmente no asisten al Mundial no es suficiente, en tal caso que si jueguen el torneo, podrían hacerlo sin sus aficionados en las gradas.

Un tiempo atrás, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió incluir a Irán en la lista de países restringidos que restringe los visados a los ciudadanos de esas nacionalidades.

Es por ello que Irán podría jugar sus partidos en Los Ángeles y Seattle sin público local, a menos que posean un pasaporte estadounidense. Es importante destacar que esta medida no afectará a los futbolistas, miembros del cuerpo técnico o dirigentes importantes, aunque si familiares de los futbolistas.

Es importante destacar que hasta el momento la FIFA no se ha manifestado de manera oficial, por lo que esto alimenta la incógnita sobre si Irán jugará o no el Mundial, esto luego de ganarse su derecho de asistir en el terreno de juego.

¿Podría Estados Unidos jugar contra Irán?

Por si fuera poco, existe una posibilidad de que Estados Unidos e Irán se enfrenten en el Mundial. Tras el sorteo de grupo, los americanos fueron emparejados dentro del grupo D, mientras que los iraníes en el grupo G.

En tal caso ambas naciones finalicen en el segundo puesto de su respectivo grupo, Irán y Estados Unidos jugarían en los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en AT&T Stadium de Arlington, Texas, recinto con capacidad para más de 80 mil aficionados.

Será cuestión de tiempo para ver la postura oficial de Irán, si finalmente asistirán al Mundial 2026 o no.

