El PSG pasa por encima del Inter de Milán y es campeón de la Champions League

Vaya jugada del equipo parisino. Vitinha rompe la línea defensiva con un pase para Doué, quien sirvió a Hakimi, quien solo tuvo que empujar el esférico. El marroquí aplica la ley del ex y por respeto por su pasado en el Inter de Milán no celebra su gol ante los aficionados italianos, quienes lo aplaudieron por no celebrar su gol.