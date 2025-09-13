El Real Madrid resiste y vence en Anoeta

El Real Madrid, con 10 futbolistas durante una hora por la expulsión de Huijsen, venció con sufrimiento a la Real Sociedad en Anoeta (1-2) en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports gracias a los tantos de Mbappé y Arda Güler en la primera mitad. Oyarzabal, de penalti, anotó para la Real en el segundo acto.

El partido arrancó con un gol anulado a Arda Güler (minuto 2) por un fuera de juego previo milimétrico de Mbappé. Fue el primer aviso de un Real Madrid que arrancó mucho mejor que los locales. A los 8 minutos la tuvo Mbappé tras un buen centro con el exterior de Carvajal, pero su remate, algo flojo, lo detuvo Álex Remiro.

En el minuto 12 llegó el primer tanto del encuentro a favor del Real Madrid. Un error grosero de Mikel Goti propició un mano a mano que Mbappé no perdonó. Cuarto gol de lo que llevamos de campeonato para el francés que, tres minutos después, la volvió a tener, pero su disparo pegó al palo.

La primera ocasión de la Real llegó en el minuto 17, cuando el chut desde la frontal del área de Barrenetxea pegó en el lateral de la red, cerquita del palo derecho de Courtois.

El dominio seguía siendo del conjunto blanco, y Remiro salvó hasta en tres ocasiones el 0-2 con tres grandes paradas a los testarazos de Militao (en doble ocasión) y Huijsen.

Cuando mejor estaba el Real Madrid llegó la expulsión del central Huijsen (minuto 32) al frenar en falta a Oyarzabal siendo el último hombre. Una jugada muy protestada por los de Xabi Alonso, que argumentaban que Militao estaba a la misma altura que el internacional español. El técnico tolosarra vio la cartulina amarilla por las protestas.

Los locales mejoraron, pero cuando el campo se estaba empezando a inclinar a favor del conjunto txuri-urdin, Güler anotó el 0-2 (minuto 44) tras una gran jugada individual de Mbappé.

En la segunda mitad, Xabi Alonso dio entrada a Valverde en detrimento de Brahim para dar mayor equilibrio al equipo. A los 50 minutos del choque llegó la más clara para la Real: centro de Guedes, remate de Marín y el balón, tras el desvío de Militao, tocó en ambos palos.

La insistencia de los locales vio sus frutos con un centro de Barrenetxea, que Carvajal rechazó con el brazo y el colegiado señaló la pena máxima.

Desde los 11 metros, Oyarzabal no perdonó para recortar diferencias en el marcador (minuto 55). La Real lo siguió intentando pero sin demasiada claridad.

Sergio Francisco buscó agitar el árbol con las entradas de Aramburu, Soler, Kubo, Zakharyan y Karrikaburu, pero el Real Madrid se mantuvo en todo momento sólido en defensa.

Los locales lo intentaron, pero la poca claridad en ataque y la solidez defensiva del Madrid imposibilitó la remontada txuri-urdin.

De esta manera, el equipo blanco sigue líder y con pleno de puntos en LaLiga tras las primeras cuatro fechas. Por contra, los donostiarras aún no conocen la victoria con tan solo dos puntos en su haber.

El siguiente compromiso para los de Sergio Francisco será ante el Betis en La Cartuja, y los de Xabi Alonso debutarán este próximo martes en la Champions League en el Santiago Bernabéu ante el Marsella.