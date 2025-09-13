Canciller Martínez-Acha cierra visita a Corea del Sur con avances en cooperación económica y logística

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, concluyó este sábado 13 de septiembre una visita oficial a Corea del Sur, la cual estuvo enfocada en explorar oportunidades de cooperación en áreas clave, como tecnología, infraestructura y conectividad aérea.

En su agenda, Martínez-Acha sostuvo reuniones con ejecutivos de empresas coreanas líderes, con el objetivo de consolidar las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas.

Además, en su agenda procuró promover los proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico y social de Panamá.

Entre los encuentros se destacaron las reuniones con Hyundai Merchant Marine, uno de los principales clientes del Canal de Panamá, donde se reforzó la importancia de la relación comercial y la confianza en la vía acuática.

El canciller, por otro lado, visitó Dohwa Engineering Co., Ltd., una de las firmas de consultoría e ingeniería más importantes de Corea.

En esa reunión se analizaron posibles proyectos de colaboración en infraestructura, aprovechando la experiencia de Dohwa en estudios de viabilidad, diseño y gestión de proyectos.

Otro punto clave de la visita fue la reunión con directivos de Korean Air, en la que se exploró la posibilidad de establecer una ruta aérea directa entre las ciudades de Seúl y Panamá.

Esta iniciativa podría facilitar el tránsito de pasajeros y carga, además de abrir nuevas oportunidades para el sector turístico y logístico.