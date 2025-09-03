Mizuho Bank y Sumitomo Corporation evalúan participación en proyectos estratégicos de Panamá

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este miércoles 3 de septiembre reuniones con directivos del Mizuho Bank y de Sumitomo Corporation, dos de las corporaciones más influyentes de Japón.

Mulino se reunió con estos ejecutivos con el objetivo de atraer inversiones y programas de financiamiento para proyectos estratégicos de infraestructura en Panamá.

Durante el encuentro en el Mizuho Bank, considerado uno de los tres megabancos japoneses, Mulino presentó una cartera de proyectos que incluyen el tren Panamá–David-Frontera, la interconexión eléctrica con Colombia y la rehabilitación de carreteras.

También presentó los proyectos del saneamiento del vertedero de la capital, la modernización de 20 plantas potabilizadoras y el viaducto de Cerro Campana.

PROYECTOS DEL CANAL

Por otro lado, se discutió el interés de la entidad financiera en los planes de expansión del Canal de Panamá, como el gasoducto, los puertos de Corozal y Telfer y la reserva hídrica de Río Indio.

En tanto, el gerente ejecutivo de Mizuho Bank, Take Hidekatsu, confirmó que la entidad ya analiza los proyectos presentados previamente en Nueva York y evalúa distintas estructuras de financiamiento, incluyendo opciones con beneficios para proyectos sostenibles, en consideración de que Panamá es un país carbono negativo.

En esta reunión participaron, junto a Mulino, el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros de Comercio, Julio Moltó; y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el secretario de Metas y ministro del Canal, José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el director de Promtur, Salomón Shamah, y el asesor en infraestructura, Roberto Roy.

GASODUCTO

Posteriormente, el mandatario panameño fue recibido en la sede central de Sumitomo Corporation por su presidente, Shingo Ueno. Mulino planteó oportunidades de cooperación en proyectos de infraestructura y energía, entre ellos la interconexión eléctrica con Colombia. Ueno, por su parte, agradeció la visita y anunció que la compañía, usuaria del Canal de Panamá, participará en el acto oficial de lanzamiento del proyecto del gasoducto interoceánico.

Sumitomo Corporation, conglomerado con más de 400 años de trayectoria y presencia en sectores como automotriz, química, metales, telecomunicaciones y finanzas, expresó disposición a explorar mayores oportunidades de inversión en Panamá.

En la reunión con Sumitomo estuvieron ejecutivos de la corporación, entre ellos Yazaki Koichiro, director general de Recursos Minerales; Watanabe Koji, director de la Unidad de Metales no Ferrosos; y Nakabayashi Takashi, jefe de planificación de la misma unidad.