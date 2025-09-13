Tensión en Caracas-Puerto Rico: Maduro lanza amenazas y González-Colón contesta

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a>, en una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Corea en la ciudad de Caracas, lanzó un desafío directo a la gobernadora de Puerto Rico, <b>Jenniffer González-Colón</b>, e insinuó que ella encabezaba una operación militar contra Venezuela. Ante esas amenazas, la gobernadora le respondió a Maduro con un mensaje contundente, apoyado por un grupo de mujeres venezolanas en el exilio y que fue difundido por la cadena estadounidense <b>Fox News</b>.En el video aparecen varias mujeres con la bandera de Venezuela y afirman que están en Puerto Rico porque debieron huir del régimen de Maduro.<b>'Las mujeres venezolanas queremos que nuestro país vuelva a ser libre para regresar y luchar por él', dice otra exiliada en el video. </b>González-Colón le ofreció una entrevista a<b> Fox News</b> en la que aseguró que esta de acuerdo con las políticas del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">presidente Donald Trump</a>.La gobernadora de Puerto Rico reiteró su respaldo a la política de Trump para combatir los carteles de la droga como el que encabeza Maduro.González-Colón recordó que Estados Unidos siempre envía a sus tropas a defender la nación, por ejemplo, en Europa y Así, <b>'pero es la primera vez que vemos que por fin atendemos el continente americano'.</b>Para la gobernadora, la política pública de Trump y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/marco-rubio" target="_blank">el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio</a>, de 'meterse en el hemisferio americano' en donde China, Irán y Rusia han ganado terreno 'era necesaria'.<b>La funcionaria recordó que hay miles de venezolanos que han tenido que huir de su país debido a que le han incautado sus bienes y por la violencia.</b>González-Colón insistió que la precisión internacional contra Maduro crecerá e reiteró que respalda al pueblo venezolano 'que quiere la libertad y salir de este asesino, que lidera un cártel'.