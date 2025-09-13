  1. Inicio
Tensión en Caracas-Puerto Rico: Maduro lanza amenazas y González-Colón contesta

Nicolás Maduro y Jenniffer González-Colón. | AFP
Manuel Vega Loo
  • 13/09/2025 12:33
González-Colón recordó que Estados Unidos siempre envía a sus tropas a defender la nación, por ejemplo, en Europa y Así, ‘pero es la primera vez que vemos que por fin atendemos el continente americano’.

Nicolás Maduro, en una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Corea en la ciudad de Caracas, lanzó un desafío directo a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, e insinuó que ella encabezaba una operación militar contra Venezuela.

Ante esas amenazas, la gobernadora le respondió a Maduro con un mensaje contundente, apoyado por un grupo de mujeres venezolanas en el exilio y que fue difundido por la cadena estadounidense Fox News.

En el video aparecen varias mujeres con la bandera de Venezuela y afirman que están en Puerto Rico porque debieron huir del régimen de Maduro.

“Las mujeres venezolanas queremos que nuestro país vuelva a ser libre para regresar y luchar por él”, dice otra exiliada en el video.

González-Colón le ofreció una entrevista a Fox News en la que aseguró que esta de acuerdo con las políticas del presidente Donald Trump.

La gobernadora de Puerto Rico reiteró su respaldo a la política de Trump para combatir los carteles de la droga como el que encabeza Maduro.

González-Colón recordó que Estados Unidos siempre envía a sus tropas a defender la nación, por ejemplo, en Europa y Así, “pero es la primera vez que vemos que por fin atendemos el continente americano”.

Para la gobernadora, la política pública de Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de “meterse en el hemisferio americano” en donde China, Irán y Rusia han ganado terreno “era necesaria”.

La funcionaria recordó que hay miles de venezolanos que han tenido que huir de su país debido a que le han incautado sus bienes y por la violencia.

González-Colón insistió que la precisión internacional contra Maduro crecerá e reiteró que respalda al pueblo venezolano “que quiere la libertad y salir de este asesino, que lidera un cártel”.

