Tensión en Caracas-Puerto Rico: Maduro lanza amenazas y González-Colón contesta

Nicolás Maduro, en una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Corea en la ciudad de Caracas, lanzó un desafío directo a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, e insinuó que ella encabezaba una operación militar contra Venezuela.

Ante esas amenazas, la gobernadora le respondió a Maduro con un mensaje contundente, apoyado por un grupo de mujeres venezolanas en el exilio y que fue difundido por la cadena estadounidense Fox News.

En el video aparecen varias mujeres con la bandera de Venezuela y afirman que están en Puerto Rico porque debieron huir del régimen de Maduro.

“Las mujeres venezolanas queremos que nuestro país vuelva a ser libre para regresar y luchar por él”, dice otra exiliada en el video.

González-Colón le ofreció una entrevista a Fox News en la que aseguró que esta de acuerdo con las políticas del presidente Donald Trump.

La gobernadora de Puerto Rico reiteró su respaldo a la política de Trump para combatir los carteles de la droga como el que encabeza Maduro.

González-Colón recordó que Estados Unidos siempre envía a sus tropas a defender la nación, por ejemplo, en Europa y Así, “pero es la primera vez que vemos que por fin atendemos el continente americano”.

Para la gobernadora, la política pública de Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de “meterse en el hemisferio americano” en donde China, Irán y Rusia han ganado terreno “era necesaria”.

La funcionaria recordó que hay miles de venezolanos que han tenido que huir de su país debido a que le han incautado sus bienes y por la violencia.

González-Colón insistió que la precisión internacional contra Maduro crecerá e reiteró que respalda al pueblo venezolano “que quiere la libertad y salir de este asesino, que lidera un cártel”.