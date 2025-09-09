Trump Jr. califica al cártel de Los Soles como terrorista y pide acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro

Para Donald Trump, Jr. los cárteles han estado en guerra contra Estados Unidos por décadas, por ello es hora de terminar con el estatus quo con los grupos terroristas que trabajan bajo las órdenes de Nicolás Maduro.

“Y cuando te atacan, no envías cartas de palabras fuertes. Envías al Ejército de Estados Unidos. Envías un mensaje de que, si te metes con Estados Unidos, si envenenas a nuestros niños, si traficas con seres humanos, te enfrentarás a todo el poder del ejército más poderoso en la historia del mundo”, expresó.

Con ese escenario, el hijo del presidente Donald Trump, destacó que los cárteles, como Los Soles de Venezuela, no solo venden drogas, sino que son grupos terroristas.

“Y para que lo entendamos, el cártel de Los Soles no es solo un narcotraficante... estos son terroristas, designados tanto por el Departamento de Estado como por el del Tesoro”, resaltó Trump, Jr. en su podcast.

Además, recordó que esos grupos terroristas son como un estado nación, con más fondos que la mayoría de los países y que incluso tiene más dinero que ejércitos pequeños.

“Trabajan directamente bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela... trafican drogas, trafican mujeres jóvenes, niños y armas”, enfatizó.

De acuerdo con Trump, Jr., por años las administraciones de Estados Unidos permitieron que operaran esos grupos, como Los Soles. “Por qué lo permitieron, Estábamos demasiado preocupados por ser políticamente correctos, ¿fue eso?”, indicó.

Según el republicano, esas administraciones estaban preocupadas por lo que la Organización de Naciones Unidas podría decir, por ello “¿tal vez deberíamos dejar de financiarles también?”.

Por otro lado, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. visitó este lunes 8 de septiembre a los soldados a bordo del USS Iowa Jima, que está ubicado al sur de Puerto Rico y les dijo que ellos no estaban allí para entrenamiento.

“No se equivoquen, lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento”, indicó el secretario de Guerra.

Y añadió “este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

Las declaraciones de Hegseth y Trump, Jr. surgen luego de que se conociera del comienzo de las actividades coordinadas de los ocho buques estadounidenses que están en el sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.