Navidad desde octubre: la receta de Maduro en medio de la tensión con Washington

En medio del despliegue de tropas estadounidenses al sur del Mar Caribe, para enfrentar los cárteles venezolanos Tren de Aragua y Los Soles, Nicolás Maduro ordenó adelantar las fiestas navideñas en Venezuela a partir de este 1 de octubre.

Maduro durante su programa semanal informó sobre su decisión de adelantar las fiestas navideñas en toda Venezuela.

Infobae informó que el objetivo de esa decisión es “defender el derecho a la felicidad y la alegría de los venezolanos”.

El portal argentino recordó que el anuncio se presenta mientras la dictadura denuncia “amenazas” y “mentiras” por parte de la administración del presidente Donald Trump.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad”, afirmó Maduro en su programa, en el usualmente critica a los miembros de la oposición y asegura que en Venezuela se vive el ideal de Simón Bolívar.

De acuerdo con Infobae, Maduro dijo que “desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela” y aprovechó para reiterar que la medida se busca estimular el comercio y la actividad cultural, y promover un ambiente de celebración:

“Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas...”, dijo.

Maduro ofreció sus declaraciones el mismo día que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a la isla de Puerto Rico para reunirse con sus tropas en la zona.

Hegseth visitó este lunes 8 de septiembre a los soldados a bordo del USS Iowa Jima, que está ubicado al sur de Puerto Rico y les dijo que ellos no estaban allí para entrenamiento.

“No se equivoquen, lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento”, indicó el secretario de Guerra.

Y añadió “este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”.