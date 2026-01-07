El Santos hace oficial la renovación de Neymar

El Santos y Neymar seguirán juntos, al menos una temporada más. El club brasileño acordó de manera oficial la extensión contractual con Neymar, por al menos hasta diciembre 2026, con miras a regresar a la selección de Brasil para el Mundial de este año.

Siendo agente libre de manera oficial desde el pasado 31 de diciembre, Neymar tenía toda la intención de seguir en Brasil luego de haber salvado al club de sus amores del descenso en las jornadas finales de la Serie A la campaña anterior. Tan bueno fue el resurgir del equipo que clasificaron a la Copa Sudamericana 2026, por lo que el Santos y Neymar verán acción en un torneo internacional.

“Santos no solo es mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida”, reaccionó Neymar tras hacerse oficial su vinculación por un año más con el equipo. El delantero brasileño forzó las últimas semanas para jugar en el Santos y evitar otro catastrófico descenso.

El jugador de 33 años jugó lesionado y esperó hasta lo último para operarse la rodilla. No fue hasta inicios de enero cuando decisión pasar por el quirófano y recuperarse al completo para el inicio de los torneos regionales, así como también de la Serie A.

En su retorno a Brasil, el atacante brasileño, si bien es cierto que sufrió varias lesiones, logró acumular 2.065 minutos repartidos en 28 partidos en todas las competiciones. Anotó 11 goles y repartió cuatro asistencias. De hecho, en los últimos cinco compromisos con el Santos, acumuló cinco goles y una asistencia con un triplete incluido.

Con la renovación ya confirmada y tratándose la lesión sufrida, Neymar tendrá por delante un 2026 crucial para meterse en la lista final de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA que se disputará a mediados del año.

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, le dejó las puertas abiertas al jugador, pero todo dependerá del rendimiento y el nivel físico que muestre en los siguientes meses.