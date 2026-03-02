El trono de los tiros libres: Messi llega a los 70 goles tras su exhibición ante Orlando City y empata a Pelé

Lionel Messi es uno de los más grandes especialistas en cuanto a cobro de tiros libres se refiere. El actual campeón del mundo, en la victoria 2-4 sobre el Orlando City volvió a dejar una marca importante en el libro de los récords.

En la recta final del partido, Messi volvió a demostrar porque es uno de los más efectivos en el balón parado. Con un cobro magistral batió al portero Maxime Crepeau para poner la cereza al pastel en el ‘Clásico del Sol’ contra el Orlando City y sumar su gol número 70 de tiro libre.

Con esta anotación, Messi empató la marca que tenía el brasileño Pelé como el uno de los jugadores con más goles desde esta faceta. La batuta de esta estadística lo tiene también el brasileño Juninho Pernambucano, quien dejó su cuenta en 78 goles de tiro libre.

Si en algo es especialista Messi, son los balones parados. El exjugador del FC Barcelona y del PSG ha logrado darle la victoria a sus equipos desde un tiro libre. Uno de los más recordados por la afición del Inter Miami fue cuando se presentó en su debut con el cuadro de Las Garzas al anotarle un gol de tiro libre en el último minuto al Cruz Azul por la Leagues Cup tres años atrás.

Su propio técnico y excompañero, Javier Mascherano, volvió a destacar la fortuna que es contar con un jugador tan determinante como Messi en el equipo, así como también lo importante que es que el equipo se contagie de su energía para poder resolver los partidos más difíciles.

“Leo además de ser lo que ya he dicho mil veces. Es el mejor jugador que ha jugado este deporte. Es un líder, y como líder él contagia a los demás, pero él también tiene que ser contagiado”.

“Tiene que ver cosas dentro de la cancha para poder empezar a creer y creo que en el segundo tiempo se nos vio mucho mejor porque nos encontramos con un gol rápido, empezamos a encontrarlo en lugares donde él se siente cómodo, y cuando él conducía nos da más opciones que nos han permitido dar vuelta al partido”, destacó Mascherano.