El trono de los tiros libres: Messi llega a los 70 goles tras su exhibición ante Orlando City y empata a Pelé

Más allá de este tanto de tiro libre que logró ante el Orlando City, Messi anotó su tanto 898 en carrera como profesional. Estando a tan solo dos goles de los 900, el argentino está a las puertas de terminar su carrera como uno de los máximos goleadores en la historia, aunque esté lejos de las 965 anotaciones de Cristiano Ronaldo.Sumado al hecho de que consiguió sus primeros dos goles de la temporada en la MLS, el internacional con Argentina tiene 22 temporadas consecutivas convirtiendo al menos una anotación. Su primer gol oficial llegó en el 2005 cuando le marcó al Albacete en LaLiga.Todo esto llegó en su primera visita al Inter &amp; Co Stadium de Orlando. Desde la llegada de Messi a la MLS, en todos los enfrentamientos en los que el Orlando City hacia de local contra el Inter de Miami, Messi no había podido jugar por indisposiciones físicas.