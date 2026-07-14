EN VIVO: Francia vs. España

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58'
¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA!
57'
Sustitución en Francia
Tercer cambio de Francia y solo le queda una ventaja de sustitución. Entra Doué y sale Barcola.
56'
Tiene que apresurarse Francia…
Lejos la mejor versión de los franceses. No pueden con España, se les notan muy lentos en las transiciones y en el cambio de ritmo. Tienen que aparecer Dembélé, Mbappé y compañía si quieren darle la vuelta a la situación
50'
Mucho contacto físico en estos primeros instantes
Muy permisivo ha estado Barton hasta el momento. El central salvadoreño es conocido por ser un colegiado tarjetero, pero que también permite en varias ocasiones el juego fuerte.
47'
Cambio en Francia
Sale Rabiot, entra Koné.
46'
¡Arranca el segundo tiempo!
45+6'
¡Finaliza la primera parte! ¡Lo gana España por la mínima de 0-1!
45'
Se agregan 6 minutos
42'
Muy complicado lo tendrá Francia para empatar
Cerca del final de la primera parte Francia aún no ha logrado disparar dentro de los tres palos. España está muy metido en el partido y los franceses esperan que sus máximas estrellas aparezcan.
38'
¡Se salva Francia!
Vaya demostración de fútbol colectivo nos regalo España…se equivoca Maignan en la salida. Recupera Baena, juega con Oyarzabal, cede para Olmo, este combina con Lamine, se la devuelve a Olmo, este último de taco cede a Lamine y da el pase de la vida a Ruíz, pero llegó justo a tiempo Upamecano para salvar.
35'
España sigue buscando el segundo…
Lejos de encerrarse en propio campo, España quiere el segundo tanto. Ha generado más peligro los españoles cuando llegan a campo rival de lo que generan los franceses. Desaparecidos hasta el momento Mbappé y Dembélé.
31'
Segundo amonestado del partido
Cucurella recibe la primera amonestación para España por una falta sobre Olise.
30'
Se acumulan los problemas en Francia con la lesión de Saliba…
Por si no fuese suficiente tras el gol de España, uno de los pilares en defensa, Saliba, sale lesionado del partido. Ya estaba en duda, decidió arriesgar y al final no puede seguir. Entra Lacroix del Crystal Palace.
29'
¡Se encienden las alarmas! ¡Se tira al piso Saliba!
27'
Se reanuda el partido
24'
¡Lo hace Oyarzabal y pone a España por delante del marcador!
No perdona Oyarzabal y pone el 0-1 en el marcador. Maignan adivina el tiro pero no se estira lo suficiente para atajar el balón. Tras el tiro penal vamos a la pause de hidratación
22'
21'
¡Se complica Francia con Digne!
Increíble error de Digne y de la defensa de Francia…complican al lateral izquierdo con un pase a la cabeza, intenta controlarla y en el control de cabeza, la roba Lamine, no se da cuenta el francés y le suelta una patada.
20'
¡PENAAAAAAL PARA ESPAÑA!
16'
Sigue intentándolo Francia y por momentos mete a España en su campo…
El partido se definirá por detalles. El que se equivoca pierde. Francia ha tenido instantes más peligrosos, incluyendo un contragolpe que no pudo definir Mbappé y tampoco Olise en una segunda oportunidad. Partido cerrado en Dallas.
12'
La posesión es para Francia
Poco a poco está cogiendo confianza el cuadro francés. La tendrá difícil España en detener el 1 vs.1 de Mbappé, Olise y Dembélé. Por la izquierda también está Barcola que puede dar la sorpresa. Poco de España, más conservador y pocas versatilidades de ambos.
9'
Primer amonestado del partido
Rabiot se lleva la cartulina amarilla tras un pisotón sobre Olmo.
4'
Primeros minutos y estamos en la fase de estudio…
Francia y España disputan ahora lo que puede ser el nuevo ‘clásico’ de selecciones en Europa. España intentará ser conservador en la posesión del balón, mientras que Francia es un poco más explosivo por las bandas con sus jugadores versátiles como Dembélé y Mbappé.
1'
¡Inicia el partido!
¡Se cumplen los últimos actos protocolares y en breve el inicio del partido!
¡Salen los jugadores al terreno de juego para escuchar los respectivos himnos nacionales!
¡Momento de repasar el 11 titular de ambos equipos!
Luis de la Fuente sin cambios ante Francia. Repite Pedri en el banquillo por Fabián Ruíz. Mientras que Didier Deschamps le da la confianza a Bradley Barcola en sustitución de Desire Doué.
11 titular de España: Simón; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Ruíz, Rodri, Olmo, Yamal, Baena y Oyarzabal.
11 titular de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot, Mbppaé, Olise, Barcola y Dembélé.
España lidera el balance en los últimos partidos ante Francia
Francia y España nos regalarán otro partido de alta intensidad. En los últimos tres cotejos, España se ha llevado la victoria. Vencieron en las semifinales de la Eurocopa 2024, Liga de Naciones 2025 y en la final de los Juegos Olímpicos 2024.
¡FRANCIA Y ESPAÑA VAN POR ESA FINAL DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026!
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