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Fútbol

EN VIVO: Francia vs. España

El delantero de la selección francesa de fútbol Kylian Mbappé.
El delantero de la selección francesa de fútbol Kylian Mbappé. Lavandeira / EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 14/07/2026 13:40
Francia y España se enfrentan por un cupo a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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3:19 PM
14/07/2026

58'

¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA!

3:18 PM
14/07/2026

57'

Sustitución en Francia

Tercer cambio de Francia y solo le queda una ventaja de sustitución. Entra Doué y sale Barcola.

3:17 PM
14/07/2026

56'

Tiene que apresurarse Francia…

Lejos la mejor versión de los franceses. No pueden con España, se les notan muy lentos en las transiciones y en el cambio de ritmo. Tienen que aparecer Dembélé, Mbappé y compañía si quieren darle la vuelta a la situación

3:12 PM
14/07/2026

50'

Mucho contacto físico en estos primeros instantes

Muy permisivo ha estado Barton hasta el momento. El central salvadoreño es conocido por ser un colegiado tarjetero, pero que también permite en varias ocasiones el juego fuerte.

3:07 PM
14/07/2026

47'

Cambio en Francia

Sale Rabiot, entra Koné.

3:07 PM
14/07/2026

46'

¡Arranca el segundo tiempo!

2:51 PM
14/07/2026

45+6'

¡Finaliza la primera parte! ¡Lo gana España por la mínima de 0-1!

2:45 PM
14/07/2026

45'

Se agregan 6 minutos

2:42 PM
14/07/2026

42'

Muy complicado lo tendrá Francia para empatar

Cerca del final de la primera parte Francia aún no ha logrado disparar dentro de los tres palos. España está muy metido en el partido y los franceses esperan que sus máximas estrellas aparezcan.

2:39 PM
14/07/2026

38'

¡Se salva Francia!

Vaya demostración de fútbol colectivo nos regalo España…se equivoca Maignan en la salida. Recupera Baena, juega con Oyarzabal, cede para Olmo, este combina con Lamine, se la devuelve a Olmo, este último de taco cede a Lamine y da el pase de la vida a Ruíz, pero llegó justo a tiempo Upamecano para salvar.

2:35 PM
14/07/2026

35'

España sigue buscando el segundo…

Lejos de encerrarse en propio campo, España quiere el segundo tanto. Ha generado más peligro los españoles cuando llegan a campo rival de lo que generan los franceses. Desaparecidos hasta el momento Mbappé y Dembélé.

2:31 PM
14/07/2026

31'

Segundo amonestado del partido

Cucurella recibe la primera amonestación para España por una falta sobre Olise.

2:30 PM
14/07/2026

30'

Se acumulan los problemas en Francia con la lesión de Saliba…

Por si no fuese suficiente tras el gol de España, uno de los pilares en defensa, Saliba, sale lesionado del partido. Ya estaba en duda, decidió arriesgar y al final no puede seguir. Entra Lacroix del Crystal Palace.

2:28 PM
14/07/2026

29'

¡Se encienden las alarmas! ¡Se tira al piso Saliba!

2:27 PM
14/07/2026

27'

Se reanuda el partido

2:25 PM
14/07/2026

24'

¡Lo hace Oyarzabal y pone a España por delante del marcador!

No perdona Oyarzabal y pone el 0-1 en el marcador. Maignan adivina el tiro pero no se estira lo suficiente para atajar el balón. Tras el tiro penal vamos a la pause de hidratación

2:22 PM
14/07/2026

22'

¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA!

2:21 PM
14/07/2026

21'

¡Se complica Francia con Digne!

Increíble error de Digne y de la defensa de Francia…complican al lateral izquierdo con un pase a la cabeza, intenta controlarla y en el control de cabeza, la roba Lamine, no se da cuenta el francés y le suelta una patada.

2:19 PM
14/07/2026

20'

¡PENAAAAAAL PARA ESPAÑA!

2:18 PM
14/07/2026

16'

Sigue intentándolo Francia y por momentos mete a España en su campo…

El partido se definirá por detalles. El que se equivoca pierde. Francia ha tenido instantes más peligrosos, incluyendo un contragolpe que no pudo definir Mbappé y tampoco Olise en una segunda oportunidad. Partido cerrado en Dallas.

2:14 PM
14/07/2026

12'

La posesión es para Francia

Poco a poco está cogiendo confianza el cuadro francés. La tendrá difícil España en detener el 1 vs.1 de Mbappé, Olise y Dembélé. Por la izquierda también está Barcola que puede dar la sorpresa. Poco de España, más conservador y pocas versatilidades de ambos.

2:09 PM
14/07/2026

9'

Primer amonestado del partido

Rabiot se lleva la cartulina amarilla tras un pisotón sobre Olmo.

2:04 PM
14/07/2026

4'

Primeros minutos y estamos en la fase de estudio…

Francia y España disputan ahora lo que puede ser el nuevo ‘clásico’ de selecciones en Europa. España intentará ser conservador en la posesión del balón, mientras que Francia es un poco más explosivo por las bandas con sus jugadores versátiles como Dembélé y Mbappé.

2:00 PM
14/07/2026

1'

¡Inicia el partido!

1:58 PM
14/07/2026

¡Se cumplen los últimos actos protocolares y en breve el inicio del partido!

1:52 PM
14/07/2026

¡Salen los jugadores al terreno de juego para escuchar los respectivos himnos nacionales!

1:49 PM
14/07/2026

¡Momento de repasar el 11 titular de ambos equipos!

Luis de la Fuente sin cambios ante Francia. Repite Pedri en el banquillo por Fabián Ruíz. Mientras que Didier Deschamps le da la confianza a Bradley Barcola en sustitución de Desire Doué.

11 titular de España: Simón; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Ruíz, Rodri, Olmo, Yamal, Baena y Oyarzabal.

11 titular de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot, Mbppaé, Olise, Barcola y Dembélé.

1:46 PM
14/07/2026

España lidera el balance en los últimos partidos ante Francia

Francia y España nos regalarán otro partido de alta intensidad. En los últimos tres cotejos, España se ha llevado la victoria. Vencieron en las semifinales de la Eurocopa 2024, Liga de Naciones 2025 y en la final de los Juegos Olímpicos 2024.

1:44 PM
14/07/2026

¡FRANCIA Y ESPAÑA VAN POR ESA FINAL DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Francia y España por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026! Francia quiere romper la mala racha de tres partidos consecutivos sin victoria ante España, mientras que estos últimos buscarán volver a una final del mundo desde Sudáfrica 2010.

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