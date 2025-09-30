EN VIVO | Panamá vs. Ucrania–Copa Mundial sub-20 de la FIFA Chile 2025

90+5'
¡Finaliza el partido! ¡Empate 1-1 entre Panamá y Ucrania! Los dirigidos por Dely Valdés siguen en la contienda y se jugarán la vida frente a Corea del Sur
90+2'
El central dio su veredicto
Tras la revisión, Dely Valdés se quejaba de una agresión de un jugador ucraniano y pedía la tarjeta roja. Sin embargo, el colegiado central decide sacar la tarjeta amarilla.
90+1'
Hay reto por parte de Panamá…
90'
Se agregan 5 minutos
86'
Restan pocos minutos para que acabe el partido. De terminar así, Panamá tendría que esperar el resultado del duelo entre Corea del Sur y Paraguay para saber nuestro futuro dentro del grupo
85'
Más cambios en Panamá
Salen Walters y G. Herbert. Ingresan R. Gómez y E. Gómez.
83'
Se mantiene lesionado Burguess sobre el terreno de juego por un golpe. Ingresa el cuerpo médico para atenderlo
78'
El juego se ha tornado bastante físico. Muchas faltas entre ambos equipos y el árbitro se sigue reservando las tarjetas
76'
Se anima Ucrania en ofensiva
Centro por izquierda que rechaza de Ryce. Ucrania sigue sumando elementos en territorio rival, mientras que Panamá se dedica a defender.
73'
Segunda modificación para Panamá
Sale el autor del gol para Panamá, Gustavo Herrera y entra Karlo Kuranyi.
68'
Primera sustitución en Panamá
Jorge Dely Valdés mueve el banquillo y hace ingresar a Rafael Mosquera. Salió en su lugar Kevin Walder, asistidor en el gol de Herrera en la primera parte.
66'
Se enfrían las acciones
Panamá ha igualado las cosas dentro del campo, poco para ambos equipos en ofensiva. La mayor parte del juego pasa por la mitad de la cancha.
62'
Sube el nivel de Panamá
En los últimos 10 minutos, se ha emparejo mucho la posesión de Panamá. Ucrania ha tenido el balón 49% y Panamá 46%.
59'
Ingresan para Ucrania, Vashchenko y Dikhtyar
58'
Resta casi media hora de partido y Jorge Dely Valdés aún no mueve los banquillos. Mientras que Ucrania ya realizará sus primeros cambios
55'
¡Se lo pierde Ryce!
El futbolista panameño que milita en Ucrania tuvo la oportunidad de poner en ventaja a Panamá con un disparo cerca del límite del área, pero su intento se marchó por encima del travesaño.
53'
Gusev estuvo postrado en el suelo por una falta, pero ya se levanta el ucraniano
51'
Falta de Vernattus y es amonestado. Tercera cartulina amarilla del juego
50'
¡Cerca Kyrychok!
Sorprendió el defensor central de media distancia, intentó sorprender a Burguess, pero se marchó un poco desviado.
49'
Peligroso Ucrania en este inicio del segundo tiempo
Parece que se repite el mismo guion de la primera parte. Ucrania domina en estos primeros minutos con la presión alta y Panamá trata de defenderse en ¾ de cancha.
46'
¡Empieza la segunda parte!
45+3'
¡Finaliza la primera parte! ¡Empate 1-1 entre Panamá y Ucrania!
Falta de G. Herbert y se lleva la primera tarjeta para Panamá, segunda del partido
45'
Se agregan 3 minutos
44'
Pierde un reto Panamá
Dely Valdés consideraba que el rival fue de manera desmedida en la entrada, pero el árbitro aprecia que fue una falta leve y no amerita amonestación. Por consiguiente, Panamá pierde un reto y tan solo le queda una tarjeta verde.
42'
¡Dely Valdés solicita el reto y el árbitro revisará la jugada por posible tarjeta roja!
40'
Restan cinco minutos para que acabe el primer tiempo
Se igualan las cosas cerca del fina, a pesar de que los ucranianos han tenido la mayor parte del tiempo el esférico.
¡Segundo gol de Panamá que llega producto de un centro!
Como ocurrió ante Paraguay, Panamá aplica la misma dosis esta vez y fue Herrera, quien remató de cabeza. Ante los paraguayos, fue Krug quien aprovechó un centro y par de rebotes dentro del área para anotar en su momento. Despierta Panamá cerca del final.
¡LLEGÓ EL 1-1! ¡ANOTÓ GUSTAVO HERRERA DE CABEZA!
Jugada por derecha. Recupera el balón Walder, aguanta la presión de dos jugadores, logra enviar el centro y de un cabezazo certero hacia abajo la mando a guardar Gustavo Herrera. Ya se empatan las acciones 1-1.
35'
¡GOOOOOOOOL DE PANAMÁ!
33'
¡Remate de Walters!
Tiro de esquina de Panamá, le queda el rebote a Kairo Walters y de media distancia se anima con el disparo, pero se marchó desviado a un costado. Ya esta avisando Panamá.
31'
Falta a favor de Panamá y primer amonestado en el juego
Falta de Kyrychok. Herbert gana la posición, le hace un túnel a Kyrychok, no le sienta bien al ucraniano y jala al panameño para realizarle la falta. Por esta acción, Kyrychok fue amonestado.
27'
No presiona en alto Panamá
Ante la ausencia de la presión alta de Panamá, Ucrania tiene mucha comodidad en salir jugando. Los panameños se mantiene en un bloque medio de presión, esperan el balonazo de los ucranianos para pelear la segunda pelota.
23'
Mejora Panamá, pero sigue siendo inferior a Ucrania
Los dirigidos por Dely Valdés han subido el nivel en el terreno de juego, pero aún Ucrania se muestra superior. No encuentra la clave Panamá para salir jugando limpiamente.
19'
Se pierde la sorpresa
Balón al corazón del área, despeja Ucrania. El esférico le queda a Panamá, pero lo logra inquietar a los rivales y ya recupera el balón.
18'
Tiro de esquina a favor de Panamá
16'
No ve la pelota Panamá
La recuperación post-pérdida de Ucrania es bastante buena que prácticamente no le deja a los panameños tener el balón por mucho tiempo. Sigue presionando de buena manera el equipo ucraniano.
13'
Disparo desviado de Ucrania
Budko probaba de media distancia, pero se marchó desviado por un costado. Sigue Ucrania presionando y los errores individuales de los panameños se están acentuando.
11'
Ucrania se hace fuerte en territorio rival
Panamá no logra salir con la pelota de su propia área. Ucrania prácticamente jugando en lo que llevamos de partido en territorio rival.
8'
Falta peligrosa cerca del área para Ucrania
Muchas faltas en los primeros minutos de partido. El equipo panameño parece estar asediado por la presión de Ucrania y los nervios ya se hace presente en el equipo.
6'
¡De todo ha pasado en apenas 6 minutos de juego!
Jalón de Krug dentro del área. El árbitro no duda y señala la pena máxima. Dely Valdés no ejerce su derecho de pedir la revisión con la tarjeta verde. Detiene el disparo Burguess, pero se adelanta en el lanzamiento. El árbitro señala que se debe repetir y Synchuk la envía al fondo de las redes engañando a Burguess.
6'¡GOOOOOOL DE UCRANIA!
5'
¡Se repite el penal! Se adelantó Burguess y volverá a tener una oportunidad Ucrania
4'
¡Lo ataja Burguess!
3'
¡Penal para Ucrania!
1'
¡Arranca el partido!
Ya se escucharon los himnos nacionales y se alistan los jugadores para el inicio del cotejo
¡Salen los jugadores al terreno de juego y ya se escuchan los himnos nacionales!
Tercer enfrentamiento entre ambos
Esta es la tercera vez en la historia en la que Panamá y Ucrania se enfrentan en un Mundial sub-20. Su último duelo se dio en los octavos de final del 2019 cuando los ucranianos vencieron 4-1.
¡Los iniciales para Ucrania!
Los ucranianos, quienes vencieron en su debut ante Corea del Sur, irán con todo su armamento para recuperar el trono que consiguieron en la edición de Polonia 2019.
Once titular: Krapyvtsov; Vernattus, Kyrychok, Melnychenko, Gusev; Derkach, Krevsun, Budko, Synchuk; Pyshchur y Karaman.
¡Ya tenemos el 11 titular de Panamá!
Jorge Dely Valdés hace dos cambios con respecto a los 11 titulares que arrancaron frente a Paraguay. Ingresan Anel Ryce y Kevin Walder; aguardarán en el banquillo Erick Díaz y Rafael Mosquera.Once titular: Burgess; Arroyo, Jones, Hall, Krug; Ryce, A. Herbert, Walters, G. Herbert, Walder y Herrera.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de La Estrella de Panamá! ¡Panamá y Ucrania se vuelven a enfrentar!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Panamá y Ucrania por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Chile 2025.
