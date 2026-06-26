EN VIVO: Partido entre Francia y Noruega del Grupo I

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Noruega logra su primer gol un minuto después de Francia (Minuto 20:43)
Francia marca su segundo gol en el partido durante el minuto 19:17. Dembélé vuelve a marcar el mismo tras el pase de Mbappé
Mbappe intenta marcar el segundo gol, pero nuevamente es frenado por el arquero de Noruega (Minuto 17:00)
Remate de Jorgen STRAND LARSEN (Noruega) en el minuto 14:00
Mbappé marca lo que iba a ser el segundo gol del partido, pero la pelota es frenada por el arquero de Noruega
Francia toma la pelota con Dembélé quien la pasa a Mbappé
Noruega intenta lanzar al arco pero el portero francés frena la pelota
Van 09:20 minutos del partido
En el minuto 06:10 Francia marca su primer gol con Dembélé
Falta de Francia y Noruega logra su primer tiro libre del juego
Van 5:00 minutos del partido entre Francia y Noruega
Insiste Francia con marcar su primer gol en el partido, pero Noruega frena la pelota en el arco
Francia domina la pelota con Mbappe tratando de llegar al arco
Mbappe toma la pelota y lanza a la portería pero toca posta en menos de los primeros 20 segundos del partido
Arranca el partido entre Francia y Noruega del Grupo I
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