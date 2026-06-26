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Fútbol

EN VIVO: Partido entre Francia y Noruega del Grupo I

EN VIVO: Partido entre Francia y Noruega del Grupo I
AFP
Por
Darine Waked
  • 26/06/2026 13:41
La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de la fase de grupos. El partido definirá al primer lugar del grupo y pondrá frente a frente a dos de los máximos candidatos a disputar el liderato de goleo con Lionel Messi

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2:23 PM
26/06/2026

Noruega logra su primer gol un minuto después de Francia (Minuto 20:43)

2:22 PM
26/06/2026

Francia marca su segundo gol en el partido durante el minuto 19:17. Dembélé vuelve a marcar el mismo tras el pase de Mbappé

2:19 PM
26/06/2026

Mbappe intenta marcar el segundo gol, pero nuevamente es frenado por el arquero de Noruega (Minuto 17:00)

2:16 PM
26/06/2026

Remate de Jorgen STRAND LARSEN (Noruega) en el minuto 14:00

2:14 PM
26/06/2026

Mbappé marca lo que iba a ser el segundo gol del partido, pero la pelota es frenada por el arquero de Noruega 

2:12 PM
26/06/2026

Francia toma la pelota con Dembélé quien la pasa a Mbappé

2:12 PM
26/06/2026

Noruega intenta lanzar al arco pero el portero francés frena la pelota

2:11 PM
26/06/2026

Van 09:20 minutos del partido 

2:08 PM
26/06/2026

En el minuto 06:10 Francia marca su primer gol con Dembélé 

2:07 PM
26/06/2026

Falta de Francia y Noruega logra su primer tiro libre del juego 

2:07 PM
26/06/2026

Van 5:00 minutos del partido entre Francia y Noruega

2:06 PM
26/06/2026

Insiste Francia con marcar su primer gol en el partido, pero Noruega frena la pelota en el arco 

2:05 PM
26/06/2026

Francia domina la pelota con Mbappe tratando de llegar al arco

2:02 PM
26/06/2026

Mbappe toma la pelota y lanza a la portería pero toca posta en menos de los primeros 20 segundos del partido

2:02 PM
26/06/2026

Arranca el partido entre Francia y Noruega del Grupo I

Arranca el partido entre Francia y Noruega del Grupo I
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