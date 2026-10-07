España, Portugal y Suiza, líderes plenos en la Liga de Naciones

Disputadas las primeras cuatro jornadas de la Liga de Naciones, a la espera de otras dos en noviembre, solo España, Portugal y Suiza mantienen intacto el pleno, líderes y referentes de la competición, con Inglaterra como la más goleadora, con 14 tantos, seis de ellos de Harry Kane.

De los grupos A, la élite del torneo, tan solo España y Portugal, incluso con el lío de Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración antes de enfrentarse a Dinamarca en la tercera jornada, tienen seguro el pase a cuartos de final antes de jugar las dos últimas jornadas, pero en ambos casos con el primer puesto aún pendiente.

Es un pulso contra Inglaterra, en el caso de la selección de Luis de la Fuente, y contra Dinamarca, en el combinado de Jorge Jesus. Al equipo español le basta con un empate ante el equipo británico en las dos citas restantes. Al conjunto luso, con un punto de los seis que le quedan por jugar.

Son los dos únicos plenos en la primera categoría del torneo. España ha doblegado de forma sucesiva a Inglaterra (2-3), Croacia (4-1), República Checa (2-1) y de nuevo a Croacia (1-2), con los dos goles con los que Mikel Merino desató y culminó la compleja remontada en Split. Portugal se ha impuesto a Gales (1-0), dos veces a Noruega y Erling Haaland, por 1-2 y 2-1, y una a Dinamarca (2-4).

Son, además, los dos últimos finalistas de la competición, campeón el equipo luso y subcampeón el español, tras la tanda de penaltis.

Los cambios de Zidane

En los otros dos grupos, Francia y Países Bajos son los líderes, aún con el pase pendiente. El conjunto de Zinedine Zidane lo tiene encaminado. Sus 10 puntos, siete de ellos logrados sin Kylian Mbappé y con la determinación de Michael Olise, son una renta apreciable a falta de seis por jugar: son tres más que Italia y cuatro por encima de Bélgica, a la que gana la diferencia particular en sus enfrentamientos directos.

En la época de las cinco sustituciones, el éxito de entender el partido en toda su extensión, más allá de once titulares, ha dado a Francia y Zidane una gran producción: en el primer duelo de los dos contra Bélgica (0-1) anotó Míchael Olise, que había surgido desde el banquillo; en el segundo, ganado por 4-1, la contribución de los cambios fue formidable, cuando pasó del 0-1 en contra al 4-1 a favor con dos goles de Olise, uno de Desiré Doué y uno de Rayan Cherki.

Segunda es Italia, que sufrió en el primero de los partidos, con un 0-2 en contra frente a Bélgica, pero cuya reacción posterior es indudable.

Dos victorias contra Turquía por goleada, con un 1-4 y un 3-1, y el empate contra la poderosa Francia, capaz de igualar por medio de Bastoni el tanto inicial de Olise (1-1), la proponen en el camino hacia cuartos de final, que aún debe ganarse en noviembre. Hay un partido clave que surge en el horizonte: el duelo directo del próximo 15 de noviembre, en la última jornada, contra Bélgica como visitante.

Países Bajos, Grecia... o Alemania

Xavi Hernández y Países Bajos mandan en el grupo A2. Sus ocho puntos solo los iguala Grecia. Ambas están invictas, con dos victorias y dos empates, uno de ellos entre sí a dos. Les queda jugar de nuevo, el 13 de noviembre en terreno neerlandés. Pero el conjunto heleno tiene otra ventaja. Ya ha jugado sus dos duelos contra Alemania, el tercero en discordia en la actualidad, que mantiene sus opciones e incluso depende de sí misma para avanzar a los cuartos.

Aunque Grecia extrajo cuatro puntos de los dos choques contra Alemania, con el impacto sorpresivo de su triunfo por 0-1 en Augsburgo, el conjunto de Jurgen Klopp sabe que estará en cuartos de final si es capaz de ganar sus dos partidos de noviembre: el día 13 fuera contra Serbia y, sobre todo, el día 16 en casa contra Países Bajos, con el que igualó a uno en su duelo de la primera jornada de la competición.

En un escalón inferior, Suiza es la única selección que emula el pleno de España y Portugal, pero en la categoría B, con la seguridad de que ascenderá o jugará por ello, porque tiene consolidada al menos una de las dos primeras plazas de su cuarteto.

Ha ganado por 0-3 y 3-0 a Macedonia del Norte, por 0-3 a Escocia y por 2-1 a Eslovenia y Jan Oblak, que también pujan por subir a la élite, como Austria, Suecia -liderada por los cuatro goles de Viktor Gyokeres-, Irlanda del Norte -la única que no ha encajado goles en las cuatro primeras jornadas a nivel global de todas las divisiones-, Kosovo, Bosnia...

Inglaterra, la más goleadora

En el global de los primeros pasos de la actual edición de la Liga de Naciones, nadie ha marcado más goles que Inglaterra. De los 256 tantos hasta ahora en total, uno cada 37 minutos de media y con un promedio de 2,47 por encuentro, catorce son suyos por el impacto del 0-7 con el que desbordó a Croacia en Rijeka. Seis de los catorce llevan la firma de Harry Kane, el máximo goleador de la competición.

España es segunda, con doce, cuatro de ellos de Lamine Yamal, y Suiza es la tercera, con once, mientras que las más rematadoras son Países Bajos, con 85 intentos; Alemania, con 79, y Suiza, también con 79. España, por ejemplo, lanzó 60. Es la decimocuarta en ese sentido del torneo.

Inglaterra, cuya única derrota fue contra el conjunto de Luis de la Fuente en Wembley (2-3), también es la selección más precisa, con un 92,8 por ciento de acierto en el pase, con España segunda con un 91. La más posesiva es Finlandia, con 63,3 por ciento, con España tercera, con un 61,8.