Estacionarse en Puerta Sur, Cinta Costera III: precios y multas de hasta $450

Estacionarse en el Centro Cultural de la Cinta Costera III – Puerta Sur tendrá diferentes opciones según el tipo de usuario, el horario y el tiempo contratado. El Municipio de Panamá reglamentó los planes especiales de estacionamiento y también estableció las sanciones para quienes no paguen o permanezcan más tiempo del autorizado.
El Decreto Alcaldicio No. 007, fechado el 30 de septiembre de 2026, desarrolla las reglas operativas del sistema que previamente aprobó el Consejo Municipal mediante los acuerdos 87 de marzo y 214 de agosto de este año.
La principal novedad para el usuario es que no existe un único precio. El costo depende del plan elegido.
Para un usuario individual existen dos opciones principales.
El Plan Labor permite utilizar el estacionamiento de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. Su tarifa es de $5 por día, $40 al mes o $400 al año.
El Plan Full Time permite utilizarlo todos los días, durante las 24 horas. En este caso, el costo es de $6.50 por día, $50 al mes o $500 al año.
También existe un plan dirigido a funcionarios de entidades públicas con contrato vigente. Para ellos, el Plan Labor establece una tarifa de $2 por día, $15 al mes o $150 al año, siempre que formen parte de un programa institucional, convenio, plan prepagado o autorización correspondiente.
El decreto también crea planes corporativos para empresas que contraten varios espacios para sus colaboradores.
Mientras más espacios contrate una empresa, menor es la tarifa establecida por espacio.
Para el Plan Labor, los precios mensuales van de $36 por espacio para empresas que contraten entre 5 y 10 estacionamientos, hasta $30 para quienes contraten más de 35.
En el Plan Full Time, las tarifas mensuales van de $45 a $37.50, dependiendo de la cantidad de espacios contratados.
El decreto establece cuatro rangos corporativos: de 5 a 10 espacios, de 11 a 20, de 21 a 35 y más de 35.
Los residentes autorizados de Casco Viejo también podrán acceder a un plan especial.
El denominado Casco Viejo – 24/7 permite utilizar el estacionamiento todos los días y durante las 24 horas. La tarifa establecida es de $5 por día, $40 al mes o $400 al año.
Pero hay una precisión importante: pagar este plan no significa tener un puesto específico reservado.
La autorización depende de la disponibilidad de espacios, queda vinculada al residente y al vehículo registrado y puede establecer un límite de vehículos por residencia.
Uno de los puntos que más interesa a los conductores es el período de gracia.
El decreto establece 10 minutos desde el ingreso del vehículo para realizar el pago correspondiente.
Después de ese período, estacionarse sin haber pagado constituye una infracción.
La multa establecida es de $150. El conductor puede acogerse a un descuento de 20% sobre la multa, junto con el monto adeudado por el uso del estacionamiento.
Es decir, el sistema contempla un margen de 10 minutos, pero una vez superado ese período sin pagar, la infracción puede generar una cuenta considerablemente superior al costo de un estacionamiento regular.
¿Qué pasa si me paso del tiempo pagado?
También existe una sanción para quien permanezca estacionado más tiempo del autorizado o pagado. En ese caso, la multa es de $35.
El conductor puede obtener un descuento de 20% sobre la multa y la suma adeudada si paga dentro de las primeras 72 horas después de la imposición de la sanción.
El sistema se vuelve más costoso para quienes repitan las infracciones.
Para estacionarse sin pagar, la primera infracción tiene una multa de $150. La primera reincidencia sube a $225, la segunda a $300 y la tercera o posteriores a $450.
Para exceder el tiempo autorizado, la multa inicial es de $35. La primera reincidencia sube a $52.50, la segunda a $70 y la tercera o posteriores a $105.
La reincidencia se considera cuando el mismo vehículo vuelve a cometer la infracción dentro del año de la infracción anterior.
Además, en los casos de reincidencia no aplica el descuento por pronto pago.
El decreto establece que las multas que permanezcan impagas durante más de 30 días serán objeto de cobro administrativo municipal.
Cuando se acumulen más de cuatro multas impagas, puede proceder el cobro administrativo y coactivo municipal.
¿Qué ocurre con un vehículo abandonado?
El Municipio también establece un procedimiento para los vehículos que sean considerados abandonados.
La Administración Municipal deberá documentar la permanencia continua del vehículo, su último registro de ingreso, la ausencia de movimientos y otras circunstancias objetivas antes de proceder con la remoción, además de cumplir con las actuaciones de constatación y notificación que correspondan.
Si el vehículo es declarado abandonado, puede ser retirado con grúa y trasladado a un depósito autorizado.
El propietario o responsable deberá asumir, entre otros conceptos, $120 por el servicio de grúa y $20 por cada día de custodia en el depósito, además de las multas pendientes.
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