Un muerto y dos heridos tras ataque a tiros en piquera de taxis de San Miguelito

Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego registrado la madrugada de este miércoles 7 de octubre en la piquera de taxis del Fuerte de San Miguelito, en el corregimiento Victoriano Lorenzo.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:42 a.m., luego de que se reportaran varias detonaciones en el sector. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un ciudadano tendido en el piso y sin signos vitales.

La identidad del fallecido aún no ha sido establecida por las autoridades.

Se informó que los dos hombres, que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital San Miguel Arcángel para recibir atención médica.

Uno de los heridos fue identificado como un hombre, de 43 años, quien sufrió una herida en el lado derecho de la cabeza y se mantiene en condición crítica.

El segundo herido es un hombre, de 29 años, quien presenta una herida visible en el fémur izquierdo y permanece en condición estable.

Según la Policía Nacional, las víctimas son conductores de taxis de la piquera del Fuerte de San Miguelito.

Como parte de las primeras diligencias, la Policía Nacional informó que ya hay una persona aprehendida presuntamente vinculada con el hecho.

Se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien fue ubicado en el sector de Bella Vista, correspondiente a la 21.ª Zona Policial, junto con una motocicleta.

De acuerdo con la información policial, tanto la persona aprehendida como la motocicleta mantienen características similares a las descritas por los investigadores sobre los presuntos responsables del ataque.

Las autoridades indicaron que los dos presuntos victimarios se movilizaban en una motocicleta. Uno vestía una chaqueta negra y llevaba casco blanco, mientras que el otro portaba un chaleco reflectivo naranja y casco negro.