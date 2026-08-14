Falcao sobre Panamá en el Mundial: ‘Es parte del crecimiento’

Las leyendas del fútbol colombiano, Radamel Falcao y Fredy Guarín se encuentran en Panamá para presenciar el Derbi de La Chorrera entre San Francisco y el CAI.

Ambos estarán presentes en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez para disfrutar del derbi, aunque Falcao ha tomado la decisión de instalarse por un período aproximado a los seis meses por asuntos personales.

Antes de esta ansiada cita, los colombianos atendieron una conferencia de prensa para compartir con la prensa y algunos fanáticos que se acercaron al lugar.

Ambos tuvieron palabras sobre el fútbol panameño, así como también sobre la decisión de estar en esta ocasión en Panamá.

El exjugador del Atlético de Madrid y que aún sigue en activo se refirió a que Panamá que es un país “estratégico” para instalarse. Entre risas, Falcao también espera que durante su estancia en Panamá pueda de disfrutar del béisbol, golf y visitar otros sitios históricos de nuestro país.

También habló sobre el arribo de varios panameños al fútbol colombiano a través de la historia. “Por la cercanía y por de la cultura se le ha hecho fácil al panameño a nuestro fútbol.

Por otra parte habló sobre la actuación de Panamá en la reciente Copa del Mundo 2026.

“Lastimosamente no ganó ningún partido, pero dejó ese sinsabor de poderse haber llevado algo más en los partidos. La sensación que me dejó a mí fue que dominó y pudieron hacer algo más, pero es parte del crecimiento. Hay cosas por mejorar, las personas que trabajan acá saben cuáles son esos aspectos a mejorar y también el propio futbolista querrá eso, siempre mejorar”, resaltó el jugador de 40 años.

En el caso de Guarín, quien tuvo un paso importante en el Porto e Inter de Milán recalcó que “hay un potencial importante. Jugadores jóvenes con mucho talento. Es importante integrar esa mentalidad y la madurez. La salud mental es importante y es algo que hemos venidos hablando bastante. Nosotros hemos adquirido una experiencia y nos toca transmitirle eso a las nuevas generaciones”, apuntó el ex jugador de la selección de Colombia.