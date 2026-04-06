Incertidumbre total con Fidel Escobar: Sigue sin jugar en Saprissa y con el Mundial a la vuelta de la esquina

Quedan poco más de 60 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que Panamá dirá presente nuevamente por segunda vez en su historia. Thomas Christiansen, entrenador del equipo deberá llevar a los mejores 26 jugadores que estén en forma física.

Dicho esto, uno de los jugadores fijo del equipo de Christiansen sigue sin sumar minutos con su club y genera mucha preocupación, sobre todo en el aficionado panameño. Fidel Escobar, defensor del Saprissa continúa fuera de acción con el cuadro tico y es una completa incógnita de cuando volverá al terreno de juego.

El jugador de 31 años sigue estando de baja por una lesión en la espalda y se ha sabido poco o casi nada de la actualidad del jugador, sobre todo de su estado físico. Desde Costa Rica se manejaba la posibilidad de que el zaguero entraría a la convocatoria del Saprissa ante el Municipal Pérez Zeledón el pasado domingo 5 de abril, sin embargo volvió a quedarse fuera.

El periodista tico, Fabricio Rosales de Deportes Repretel en entrevista con TVMAX Deportes, habló sobre la actualidad del panameño a pocos días de terminar el Torneo Clausura 2026 del fútbol tico. Recordar que Escobar no juega un partido oficial desde el pasado 20 de diciembre del 2025 ante la Liga Deportiva Alajuelense en la final del Torneo Apertura.

“Erick Lonis, gerente deportivo del Saprissa, nos comentó que Fidel ya está entrenando, el jugador se siente bien y que próximamente podría entrar en las convocatorias del Saprissa”, expresó Rosales ante la ausencia del zaguero.

En lo que llevamos del 2026, Escobar se ha perdido un total del 14 partidos con el club morado, a su vez los dos últimos partidos de la selección de Panamá ante Sudáfrica, situación que preocupa mucho en el seno del equipo tico.

Del campeonato actual, tan solo quedan cuatro encuentros de la fase regular, pero se espera el Saprissa juegue la fase de eliminatoria y así ganar tiempo para que el Escobar pueda ver minutos en este primer semestre de competencia.

“Quedan tan solo cuatro fechas del campeonato nacional, esto sin contar las semifinales y finales, porque de momento el equipo avanzaría a la siguiente ronda. Entonces le quedan pocos partidos a Escobar para tomar ritmo y demostrarle a Christiansen que esta listo para la Copa del Mundo”, dijo Rosales.

El periodista tico también expresó la preocupación que hay en el Saprissa por la no convocatoria de Tomás Rodríguez con Panamá en la última ventana FIFA, sin embargo confían en que estarán ambos jugadores en el listado final de 26 jugadores para el Mundial 2026.

“El Saprissa sí está preocupado por la situación que sucede con Escobar y también con Tomás Rodríguez, quien no fue llamado a la ultima fecha FIFA. Lo que menciona Lonis es que estos dos jugadores deberían de estar en la convocatoria de Panamá rumbo al Mundial 2026. Desde el equipo morado confían en que ambos se monten al avión a Norteamérica”, detalló Rosales.

Desde que se conoció el alcance la lesión de Escobar y el tiempo prolongado que ha estado de baja, mucho se ha hablado de que pronto estará de regreso a las canchas, pero el tiempo se acaba para el zaguero. Desde la selección de Panamá, así como también del Saprissa se espera que el defensor regrese pronto al terreno de juego, ya que es un elemento esencial para ambos equipos.