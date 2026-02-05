James Rodríguez cerca del Minnesota United del panameño Carlos Harvey

La carrera deportiva de James Rodríguez podría contarse en muchas vertientes. El mediocampista colombiano ha sido todo un trotamundos y podría firmar por su duodécimo equipo en lo que lleva de carrera. El Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) podría suma a sus filas a la estrella colombiana.

De acuerdo a informes recientes, se ha conocido que el Minnesota United estaría en conversaciones para firmar al jugador cafetalero de 34 años, tras su salida del León de la Liga MX. El último guillo fue una foto en redes sociales de James dentro de un avión con la frase “Here we go”, en lo que aparenta tener como destino Estados Unidos para formalizar dentro de poco su compromiso con el cuadro de Los Loons, como también se le apoda al equipo.

El compromiso de James con la institución estadounidense no sería a largo plazo, sino el tiempo suficiente para que llegue en óptimas condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se maneja que el trato sería por un período de seis meses y no ocuparía plaza de Jugador Designado, por lo que el colombiano tendrá que bajarse considerablemente el salario para jugar con Los Loons.

Con la posible llegada de James al equipo, el colombiano podría volver hacer dupla con un panameño, esta vez con Carlos Harvey, quien cumplirá su tercer año en la institución. En el pasado, James ya compartió vestuario con un panameño. Precisamente con Ismael Díaz en su recién aventura en el León.

Sin embargo, ambos jugadores podrían tener una referencia uno del otro. James y Harvey se enfrentaron en la cancha durante el partido de los cuartos de final de la Copa América 2024.

De concretarse esta firma, el exjugador del Real Madrid, Mónaco, Porto, Bayern Múnich, Everton, Sao Pablo, Al-Rayyan, Olympiacos, Rayo Vallecano y León, se unirá a figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Thomas Müller o Heung-Min Son como algunos de los grandes jugadores que disputarán la temporada 2026 de la MLS.