Javier Mascherano: ‘Estoy capacitado para poder entrenar al equipo’

“La gente, el mundo puede tener su opinión y es válida, claramente, pero estoy convencido que estoy capacitado para poder entrenar al equipo, tengo mucha ilusión de poder hacerlo”.

“La experiencia a pesar de que llevo tres años entrenando a la selección juvenil de argentina también me avalan los 20 años de carrera y todo lo que he vivido, así que siempre que tomo una decisión, en este caso el haber aceptado la oferta de entrenar a Inter Miami es porque estoy convencido de que lo puedo hacer. Los resultados y la temporada, de ahí saldrá la opinión de que los escépticos estaban en lo cierto o no, pero yo me siento con la confianza de poder hacerlo bien”, resaltó Mascherano.